Il primo fine settimana di un nuovo mese; una giornata che può dunque essere caratterizzata dalle novità, dall’esplorazione di nuove sfumature nei diversi ambiti di interesse. Puntuali come sempre le previsioni di oggi 1 febbraio 2025 secondo l’Oroscopo Branko al fine di conoscere anche il parere delle stelle sull’andamento di questo sabato. Sul lavoro arrivano finalmente dei sani momenti di relax; le idee e le riflessioni sono da rimandare all’inizio della prossima settimana ma per qualcuno potrebbe essere anche oggi una giornata importante per dare uno sprint ulteriore ai progetti in corso. In amore la serata pullula di emozioni; un incontro sperato, un messaggio atteso. Insomma, per molti sarà un sabato da incorniciare. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 1 febbraio 2025 secondo l’Oroscopo Branko.

Le previsioni di oggi 1 febbraio 2025 secondo l’Oroscopo Branko: la prima metà dello Zodiaco

ARIETE: Grande energia per questo primo sabato di febbraio; la voglia di consolidare i progetti di lavoro sarà dominante ma attenzione a non tralasciare anche gli impegni riguardanti l’amore e le emozioni.

TORO: Decisioni importanti all’orizzonte; l’ambito professionale si prende la scena con opportunità da cogliere al volo ma non prima di aver valutato attentamente ogni singolo dettaglio. In amore c’è qualcosa di importante nell’aria, chiarite quanto prima le vostre emozioni.

GEMELLI: un fine settimana perfetto per confrontarsi, per mettere un punto a situazioni intricate ma anche per gettare le basi di una nuova serenità. In amore siete sulla strada giusta per trovare il benessere personale e interiore.

CANCRO: Serve più tempo per curare al meglio quei progetti di lavoro che state coltivando con grande passione, non siate frettolosi nelle scelte. In amore potrebbe arrivare una notizia inattesa dalle vostre amicizie più intime.

LEONE: Stando alle previsioni di oggi 1 febbraio 2025 secondo l’Oroscopo Branko è il momento di seguire gli stimoli dettati dall’andamento della settimana. Un sabato per dedicarsi ai nuovi incontri per i single e alla riscoperta dell’amore nelle coppie che hanno vissuto qualche difficoltà.

VERGINE: Il momento è perfetto per rivedere l’ordine delle priorità, soprattutto nel contesto di lavoro. L’equilibrio giusto è ancora lontano ma finalmente arrivano notizie positive. In amore attenzione ai troppi obblighi, dosate le vostre e altrui esigenze.