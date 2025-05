La concezione del tempo è soggettiva, eppure la settimana sembra scorrere veloce verso il fine settimana; le previsioni di oggi 1 maggio 2025 secondo l’Oroscopo Branko verte proprio sulla necessità di fare tesoro di ogni ora per costruire buona parte dei successi auspicati. Il contesto di lavoro è al centro delle vostre preoccupazioni, fortunatamente non solo per questioni negative; un progetto in corso è prossimo a sbloccarsi con annesse gratifiche da accumulare. In amore c’è qualcosa che non torna; il dialogo recente non ha dato i frutti sperati e forse è il caso di prendere una decisione importante. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 1 maggio 2025 secondo l’Oroscopo Branko.

Le previsioni di oggi 1 maggio 2025 secondo l’Oroscopo Branko: la prima metà dello Zodiaco

ARIETE: Ottime aspettative per il primo giorno di maggio; un giovedì che può essere fondamentale nel merito delle riflessioni in corso nel contesto di lavoro. In amore le stelle vi sorridono, approfittate della serenità attuale.

TORO: Una giornata decisamente interessante e protetta da un cielo ricco di buoni propositi; sul lavoro sono stimolate le ambizioni ma occhio a qualche tensione di troppo in amore. Cercate di rimandare le decisioni importanti.

GEMELLI: Si prevede un giovedì scandito da decisioni importanti, soprattutto in amore; c’è qualcosa da rivedere in senso positivo, forse la scelta di compiere un passo decisivo. Sul lavoro periodo tranquillo, non sono previsti impegni degni di nota.

CANCRO: Un inizio mese decisamente frenetico, con accezione positiva; sul lavoro sarà il dinamismo a fare la differenza, cercate di cogliere tutte le occasioni del giorno. In amore regna una discreta serenità, sia per le coppie che per i single.

LEONE: Brillantezza e voglia di primeggiare, questo lo spirito che vi accompagna in queste prime ore di maggio con la primavera nel vivo; prorompenti nel contesto di lavoro ma anche passionali in amore.

VERGINE: Stando alle previsioni di oggi 1 maggio 2025 secondo l’Oroscopo Branko è il momento di mettere in risalto il vostro valore nel contesto di lavoro. In amore tornano complicità e sintonia con una persona speciale.