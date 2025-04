La prima parte della settimana è superata, al netto di successi e insuccessi, umore al ribasso o al rialzo; le previsioni di oggi 10 aprile 2025 secondo l’Oroscopo Branko raccontano di un giovedì propizio per chi ha voglia di rivalsa sul lavoro se reduce da un periodo non proprio gratificante. Una nuova opportunità potrebbe regalare ad alcuni segni il pretesto per dare nuovo vigore ai progetti, ristabilire delle collaborazioni interrotte e magari scandire nuovi percorsi professionali da seguire in futuro. In amore vale più o meno il medesimo discorso; c’è la voglia di riprendere un discorso lasciato in sospeso ma non per alimentare nuove discussioni. Una connessione speciale potrebbe rendere le prossime ore intense e passionali. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 10 aprile 2025 secondo l’Oroscopo Branko.

Oroscopo settimanale di Branko, 11-17 aprile 2025/ Previsioni da Ariete a Pesci: Vergine al top

Le previsioni di oggi 10 aprile 2025 secondo l’Oroscopo Branko: la prima metà dello Zodiaco

ARIETE: Siete nel pieno di una fase vigorosa e positiva, soprattutto nel contesto di lavoro; mai come in questi giorni, e in particolare per questo giovedì, siete pronti a mettere in gioco un carico di energie importante. In amore c’è da valutare con attenzione un rapporto in bilico.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 9 aprile 2025/ Pesci in piena forma, piccole tensioni per i Cancro

TORO: Siate pazienti se i risultati ancora tardano ad arrivare; sul lavoro le soddisfazioni spesso si fanno aspettare ma con la dovuta cautela avrete modo di giovare di momenti migliori. In amore non date troppo peso a dettagli superflui.

GEMELLI: Siete comunicativi ed empatici; doti che spesso siete in grado di mettere in gioco quando c’è da prendere le redini del contesto di lavoro. In amore siate più disposti a parlare delle vostre emozioni.

CANCRO: Questo giovedì sarà fondamentale per coloro che necessitano di segnare una svolta sul lavoro; c’è una notizia importante che potrebbe dare ulteriore spicco ad un progetto in corso. In amore torna la serenità per chi ha affrontato qualche dissidio nell’ultimo periodo.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 8 aprile 2025/ Ariete energici, Bilancia troppo istintivi

LEONE: Forti e prorompenti, ma non prevaricatori; sul lavoro siete pronti a guardare dritto e seguire la vostra strada a dispetto di possibili critiche. In amore sono ore cruciali, una decisione potrebbe rendere lieto il futuro.

VERGINE: Stando alle previsioni di oggi 10 aprile 2025 secondo l’Oroscopo Branko bisognerà fare attenzione a qualche questione insoluta sul lavoro. I dettagli spesso fanno la differenza, ma in amore cercate di essere più pragmatici e meno pignoli.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 10 aprile 2025: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: L’equilibrio del momento è perfetto per instaurare nuovi progetti di lavoro e magari concretizzare qualche impegno in cantiere. In amore serve più presenza, provate ad instaurare un dialogo più sincero.

SCORPIONE: Numerosi sono gli impegni di lavoro per questo giovedì, non tutti piacevoli, ma non sono da escludere sorprese interessanti. In amore serve mettere in gioco i sentimenti senza particolari filtri.

SAGITTARIO: L’ottimismo torna a dominare la scena e per le prossime ore sarete un fiume in piena, con accezione positiva, nel contesto di lavoro. In amore manca un po’ di complicità, bisognerà lavorare proprio su questo aspetto.

CAPRICORNO: La determinazione di questo giovedì sarà l’arma in più contro gli ostacoli odierni che potrebbero interessare soprattutto il contesto di lavoro. In amore siete leggermente distratti, cercate di non dare priorità unicamente agli impegni professionali.

ACQUARIO: Prosegue un periodo florido dal punto di vista della creatività; per questo giovedì sono da valutare possibili opportunità di lavoro e, in alcuni casi, anche cambi di direzioni non presi in considerazione. In amore il valore dei gesti può fare la differenza.

PESCI: Stando alle previsioni di oggi 10 aprile 2025 secondo l’Oroscopo Branko sarà importante dare fiducia al proprio istinto per le nuove sfide di lavoro. In amore vige una leggera timidezza; per questo giovedì potreste trovare la giusta chiave di lettura per raccontarvi a cuore aperto senza particolari timori.