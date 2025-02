Per questo martedì qualcuno potrebbe sfruttare idee e occasioni, altri potrebbero osservare come spettatori l’alternarsi delle ore; arrivano puntuali le previsioni di oggi 11 febbraio 2025 secondo l’Oroscopo Branko con il focus del noto astrologo che parte dal mondo del lavoro. Non sempre il periodo è propizio per gli azzardi, anzi; talvolta tirare i remi in barca è quasi più proficuo di sfidare l’audacia. In amore il discorso è più o meno simile; mettersi in gioco e in discussione è alla base della maturità dei rapporti ma attenzione a non superare determinati limiti soprattutto se reduci da un periodo già piuttosto complesso. La serenità, in ogni caso, non tarderà ad arrivare. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 11 febbraio 2025 secondo l’Oroscopo Branko.

Le previsioni di oggi 11 febbraio 2025 secondo l’Oroscopo Branko: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: E’ un momento di grande attenzione sul lavoro, qualcosa di importante potrebbe sbloccarsi nelle prossime ore: che si tratti di un aumento o di sviluppi relativi ad un progetto di punta. Recuperate le energie spese e tolte all’amore.

SCORPIONE: Nelle prossime ore potrete finalmente dare avvio a quei progetti o semplicemente idee che fino a qualche tempo fa quasi avevate timore di palesare. L’amore protagonista in questo martedì con un cielo decisamente dalla vostra parte.

SAGITTARIO: Non è più tempo di esitare, se c’è un progetto importante che coltivate è forse scoccata l’ora di dare l’impulso decisivo. In amore ci sono un po’ di difficoltà da superare, con la dovuta calma riuscirete pienamente nell’obiettivo.

CAPRICORNO: Sul lavoro c’è qualcosa da rivedere, soprattutto se ad occupare le vostre riflessioni sono piccoli ostacoli di natura economica. In amore serve più leggerezza, provate a mettere da parte qualche discussione avuta di recente.

ACQUARIO: Da oggi si può iniziare ad impostare qualcosa di interessante nel contesto di lavoro, magari una collaborazione oppure un nuovo progetto. In amore c’è forse qualcosa di irrisolto che è bene chiarire prima che diventi qualcosa di più grave.

PESCI: Stando alle previsioni di oggi 11 febbraio 2025 secondo l’Oroscopo Branko è il momento di pensare maggiormente a voi stessi, soprattutto se mancano ancora all’appello delle gratifiche nel contesto di lavoro. L’amore può essere valorizzato nelle prossime ore.