La settimana è ufficialmente partita e per questo martedì già alcuni scenari attirano l’attenzione più di altri; all’occorrenza ecco le previsioni di oggi 11 febbraio 2025 secondo l’Oroscopo Branko al fine di scovare risvolti e possibilità secondo il parere delle stelle. Il noto astrologo parte dal mondo del lavoro, sempre baricentro di occasioni o di sfide quotidiane; per qualcuno potrebbero arrivare gratifiche quasi inaspettate, per altri c’è invece ancora tanto da sbracciare prima di riuscire ad ottenere i benefici auspicati. In amore si passa da sentimenti contrastanti a fasi più lineari; le emozioni sono difficili da controllare ma è forse il caso di tenere a bada l’istinto almeno per le prossime ore. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 11 febbraio 2025 secondo l’Oroscopo Branko.

Le previsioni di oggi 11 febbraio 2025 secondo l’Oroscopo Branko: la prima metà dello Zodiaco

ARIETE: Marte in posizione dissonante rischia di alimentare tensioni piuttosto pesanti in famiglia e anche in amore; per i single sviluppi comunque positivi se c’è un nuovo rapporto da coltivare. Sul lavoro cimentatevi in nuove sfide con la dovuta cautela.

TORO: Grande forma oggi e piglio giusto per osservare con attenzione le possibili opportunità offerte dal mondo del lavoro. Stimoli positivi anche in amore dove un legame importante potrebbe rafforzarsi ulteriormente.

GEMELLI: Marte è vostro alleato nelle prossime ore e vi rende dinamici e intraprendenti; forse è il momento giusto per avanzare qualche richiesta in più sul lavoro. In amore movimento e scossoni, attenzione ai dettagli soprattutto nel merito di qualche rapporto del passato.

CANCRO: Siete in una fase di attenta riflessione e anche per il lavoro state forse progettando di valorizzare nuovi progetti e strade. In amore la sensibilità raggiunge il picco, sfruttate il momento per dedicarvi alle emozioni.

LEONE: Diverse decisioni importanti sono state prese nell’ultimo periodo e altre stanno per arrivare; sul lavoro siete in fermento ma attenzione a non togliere troppo tempo al partner, l’amore vuole la sua parte.

VERGINE: Stando alle previsioni di oggi 11 febbraio 2025 secondo l’Oroscopo Branko avete dalla vostra la Luna che vi rende attivi e lungimiranti soprattutto nel contesto di lavoro. Siate aperti a nuove possibilità in amore e non chiudetevi in voi stessi; le novità stanno per arrivare.