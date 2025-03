Una nuova settimana è ufficialmente iniziata e per questo martedì diverse situazioni sollecitano all’unisono attenzione e curiosità; le previsioni di oggi 11 marzo 2025 secondo l’Oroscopo Branko partono dalle novità riguardanti il contesto di lavoro che spesso è baricentro di liete notizie ma anche di fatica. Nuovi progetti sono pronti a spiccare il volo grazie all’ottima diligenza dimostrata nell’ultimo periodo; qualche discussione potrebbe fare da corredo alle prossime ore ma con effetti produttivi rispetto alle attività in corso. In amore serve maggiore leggerezza; la comprensione va ricercata e non pretesa, soprattutto in considerazione dei differenti caratteri ed esigenze quotidiane. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 11 marzo 2025 secondo l’Oroscopo Branko.

Le previsioni di oggi 11 marzo 2025 secondo l’Oroscopo Branko: la prima metà dello Zodiaco

ARIETE: Marte è un alleato in più per questo martedì; potreste avvertire una passione crescente in amore, unita alla possibilità di costruire finalmente qualcosa di importante. Sul lavoro siete attivi ma attenzione all’impulsività.

TORO: In questo momento sono da evitare le discussioni nel contesto di lavoro; l’attenzione è da focalizzare sul miglioramento della questione finanziaria. In amore domina una discreta emotività, cercate di fare una cernita nelle relazioni.

GEMELLI: Mercurio è dalla vostra parte e coltiva con voi la voglia di dare libero sfogo a nuovi progetti di lavoro. Non abbiate remore nel palesare il vostro malumore per la gestione altrui. In amore evitate i vecchi rancori, affidatevi al presente.

CANCRO: Forse è il caso di concedersi del sano relax, magari con un viaggio o semplicemente dedicandosi alle proprie passioni. Sul lavoro giornata tranquilla, in amore piccole liti ma nulla di irreparabile.

LEONE: Per questo martedì cercate di chiudere quelle collaborazioni di lavoro che non funzionano più bene come in passato. In amore torna la passione grazie alla Luna piena nel segno, una lieta notizia potrebbe impreziosire le ore serali.

VERGINE: Stando alle previsioni di oggi 11 marzo 2025 secondo l’Oroscopo Branko le ultime riflessioni potrebbero aver generato idee importanti da imprimere nel contesto di lavoro. In amore c’è qualcosa da risolvere, siate prudenti.