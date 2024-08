Anche oggi 13 agosto 2024 arrivano le previsioni secondo L’Oroscopo di Branko: l’estate corre veloce ed è doveroso un focus sui temi più ‘caldi’, amore e lavoro. Dissi di coppia, incontri per i single o momenti di tensione; cosa si nasconde sotto l’ombrellone? Non si smette mai di progettare e riflettere, soprattutto quando si medita ad una svolta professionale. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 13 agosto 2024 secondo l’Oroscopo di Branko.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 13 agosto 2024/ Ariete ‘elettrici’, occhio alle finanze per i Toro

Le previsioni di oggi 13 agosto 2024 secondo l’Oroscopo di Branko: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: L’assetto dei pianeti aiuta le trattative, stimola gli acquisti mirati e soprattutto vi permette di spaziare tra lavoro e amore con una discreta autostima.

SCORPIONE: Interessanti le prossime ore soprattutto per chi già si trova in vacanza: un incontro in spiaggia potrebbe portarvi in una nuova dimensione sensoriale.

SAGITTARIO: Stando alle previsioni di oggi 13 agosto 2024 secondo l’Oroscopo di Branko arriva finalmente la luna nel segno e vi porta un carico considerevole di voglia di fare, entusiasmo ed ottimismo.

CAPRICORNO: Il momento è da dedicare alla riflessione, soprattutto per chi in piena estate medita sul da farsi dal punto di vista lavorativo. Nuove opportunità sono all’orizzonte.

ACQUARIO: Rivalità sentimentali e leggere incomprensioni potrebbero guastare la giornata di oggi: fatevi furbi ed evitate le discussioni poco fruttuose e soprattutto basate su questioni futili.

PESCI: La prudenza dovrà forse accompagnare le prossime ore in vista della Luna in quadratura. Meglio limitare gli sforzi, evitare gli eccessi e soprattutto posticipare gli impegni importanti ai prossimi giorni.

