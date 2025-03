Ogni giovedì scandisce una sorta di linea divisoria tra la prima parte della settimana e il weekend incombente; cosa suggeriscono le stelle e in particolare le previsioni di oggi 13 marzo 2025 secondo l’Oroscopo Branko? Come sempre si parte dalle novità sul lavoro; per qualcuno la professione potrebbe regalare corpose gioie nel corso delle prossime ore, ma attenzione a delle sfide impreviste che è bene valutare nei minimi dettagli. In amore c’è qualcosa che non torna; un rapporto sbilanciato potrebbe scardinare le certezze con ripercussioni anche dal punto di vista dell’umore. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 13 marzo 2025 secondo l’Oroscopo Branko.

Le previsioni di oggi 13 marzo 2025 secondo l’Oroscopo Branko: la prima metà dello Zodiaco.

ARIETE: L’energia di questo giovedì vi rende un fiume in piena, in senso positivo, nel contesto di lavoro. Siete pronti a concentrare le vostre energie sia nei progetti in corso che in eventuali nuove esperienze. In amore cercate di evitare le discussioni.

TORO: La Luna nel segno vi dà la giusta spinta nel contesto di lavoro; una buona notizia potrebbe allietare questo giovedì ma nel frattempo non perdete la determinazione. In amore arrivano momenti di grande serenità, anche per i single favoriti i nuovi incontri.

GEMELLI: Sul lavoro giornata senza particolari scossoni, andamento regolare e diversi impegni da dirimere. In amore arrivano novità importanti; un effetto positivo scandito da Marte e che vi rende magnetici nelle nuove relazioni.

CANCRO: Le opportunità di lavoro pullulano in questo periodo; attenzione a non lasciarsi andare alla frenesia, ogni clausola va ponderata al meglio. In amore ci pensa Venere; il pianeta corre in soccorso dei single.

LEONE: Nel mondo del lavoro si prospetta un giovedì alquanto interessante; una notizia attesa, magari una promozione, potrebbero essere all’orizzonte. In amore c’è qualche preoccupazione di troppo, cercate di essere prudenti.

VERGINE: Stando alle previsioni di oggi 13 marzo 2025 secondo l’Oroscopo Branko potreste riuscire finalmente a ristabilire un dialogo importante in amore. Sul lavoro giornata tranquilla ma non tralasciate troppi dettagli.