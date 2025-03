Inizia il fine settimana e come sempre può regalare emozioni e sfide tutte da vivere, anche al netto delle possibili difficoltà; le previsioni di oggi 14 marzo 2025 secondo l’Oroscopo Branko partono ovviamente dal mondo del lavoro con qualche imprevisto da non prendere sottogamba. Una recente collaborazione potrebbe subire un intoppo, magari per divergenze sui progetti da portare avanti e sulle modalità di programmazione. Per qualcuno non sono da escludere notizie positive, soprattutto in termini di gratifiche. Questo venerdì è ricco d’amore; provate a concretizzare un dialogo importante nel merito di una liaison iniziata da poco. Torna la serenità per le coppie, terreno fertile per la progettualità. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 14 marzo 2025 secondo l’Oroscopo Branko.

Le previsioni di oggi 14 marzo 2025 secondo l’Oroscopo Branko: la prima metà dello Zodiaco

ARIETE: Marte ha deciso di fare i capricci; la sua presenza in opposizione potrebbe mettere in calo le energie da imprimere nel contesto di lavoro. Diversamente, Venere spinge in amore e porta, soprattutto per i single, una ventata di novità.

TORO: Nel contesto di lavoro siete nel pieno di una scalata, desiderosi di ottenere di più dai sacrifici fatti nell’ultimo periodo. Per questo venerdì attenzione anche a qualche discussione in amore, soprattutto se tornano dei ‘fantasmi’ dal passato.

GEMELLI: Una giornata all’insegna della conciliazione, sia sul lavoro che in amore. Dal punto di vista professionale, talvolta, può essere vantaggioso risultare maggiormente strategici. Nelle relazioni apritevi alle nuove conoscenze.

CANCRO: Una diatriba non da poco potrebbe mettere a dura prova i vostri nervi nel contesto di lavoro; servirà prudenza al fine di evitare una rottura. In amore siete stimolati, l’aria di primavera è per voi arrivata in anticipo.

LEONE: La voglia di tornare a dominare la scena nel contesto di lavoro è tanta e forse siete sulla strada giusta; Mercurio e Venere sono dalla vostra anche in amore, investite maggiormente nei sentimenti ma senza scelte sconsiderate.

VERGINE: Stando alle previsioni di oggi 14 marzo 2025 secondo l’Oroscopo Branko crescono gli impegni nel contesto di lavoro e forse qualche timore di troppo potrebbe rallentare la vostra determinazione. In amore attenzione ai cambiamenti, soprattutto quelli necessari.