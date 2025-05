La settimana è prossima a volgere al termine ma all’appello manca un nuovo fine settimana che promette scintille; le previsioni di oggi 16 maggio 2025 secondo l’Oroscopo Branko portano l’attenzione sul contesto di lavoro per buona parte dei segni dello Zodiaco. C’è un accordo da finalizzare ma alcuni dubbi attanagliano le riflessioni; in questi casi il modo migliore per arrivare dritti al punto è scandagliare ogni singolo dettaglio alla ricerca di nuove chiavi di lettura. Momento positivo dal punto di vista finanziario, si può iniziare a progettare uno sforzo importante. In amore qualche inquietudine del passato rende roventi le prossime ore; conflittualità con il partner e ruggini insolute, serve cautela. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 16 maggio 2025 secondo l’Oroscopo Branko.

Le previsioni di oggi 16 maggio 2025 secondo l’Oroscopo Branko: la prima metà dello Zodiaco

ARIETE: Il momento attuale è all’insegna del rinnovamento, uno sprint positivo che investe inizialmente il lavoro ma che sfocia con la medesima intensità in amore. All’orizzonte un fine settimana che, già da questo venerdì, riserverà non poche sorprese.

TORO: Sul lavoro c’è tanto da sistemare; nell’ultimo periodo siete forse stati un po’ confusionari dal punto di vista della gestione delle priorità. E’ il momento di mettere nero su bianco le vostre aspettative, anche in amore.

GEMELLI: Il cielo continua a mandare segnali positivi, iniezioni di fiducia che forse state sfruttando solo parzialmente. Approfittate del cielo positivo di questo venerdì per imprimere ulteriore determinazione sul lavoro. In amore non c’è confusione che tenga; avete ben chiaro il quadro delle vostre necessità.

CANCRO: C’è finalmente modo di approfittare di un supporto ulteriore per portare avanti i progetti di lavoro sui quali avete investito sia energie che finanze. In amore c’è qualcosa che rende le idee frastagliate e ondivaghe, ricercate la chiarezza.

LEONE: Il cielo di questo venerdì è carico di energia e spunti di riflessione positivi; sul lavoro c’è modo di chiudere accordi interessanti e se una collaborazione traballa, non è da perseguire. In amore seguite l’istinto, troppi ragionamenti non sempre sono proficui.

VERGINE: Stando alle previsioni di oggi 16 maggio 2025 secondo l’Oroscopo Branko siete decisamente in un momento di crescita dal punto di vista professionale. Novità liete sul lavoro ma anche ritorno di emozioni forti e intense in amore.