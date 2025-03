Dopo le previsioni per la prima metà dei segni, torna l’appuntamento con l’oroscopo di Branko che svela l’andamento delle stelle per gli ultimi sei segni zodiacali. Il famoso astrologo si sofferma sulla sfera sentimentale e professionale svelando cosa accadrà in questa domenica in base all’andamento delle stelle. Cosa riservano, dunque, le stelle ai nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Andiamo a scoprire tutte le previsioni.

Oroscopo Branko domani: le previsioni da Bilancia a Pesci

BILANCIA: In questa giornata, potresti essere chiamato a prendere delle decisioni lavorative, ma la tua capacità di valutare attentamente ogni situazione ti aiuterà. In amore

SCORPIONE: Giornata di cambiamenti per i nati del segno. L’oroscopo di Branko consiglia di approfittare di determinate occasioni professionali che potrebbero capitarvi. Il amore, il desiderio di intimità permetterà di consolidare il legame con il partner.

SAGITTARIO: Sfide professionali in arrivo ma con la vostra determinazione riuscirete a superare tutto. In amore c’è armonia con il partner con cui ritroverete anche complicità.

CAPRICORNO: La giornata di oggi favorisce la crescita professionale. Potrebbero arrivare, infatti, importanti occasioni di lavoro. In amore, se hai una relazione, potresti comincia a riflettere se la persona che ti sta accanto è realmente quella che vuoi.

ACQUARIO: Quella di oggi è una giornata favorevole per i nati del segno. Sul lavoro sarete pieni di idee che vi apriranno nuove opportunità professionali. In amore, invece, riuscirete a sorprendere il partner con la vostra creatività portando, nella coppia, quel pizzico di leggerezza che serve sempre.

PESCI: E’ una giornata di grandi riflessioni quella di oggi per i nati del segno secondo l’oroscopo di Branko. Sul lavoro dovrai prendere delle decisioni importanti ma riuscirai a farlo grazie al tuo intuito e alla sua sensibilità. In amore sentirai il desiderio di trascorrere più tempo con il partner e condividere con lui maggiori emozioni.