L’oroscopo di Branko torna puntuale anche oggi, domenica 16 marzo 2025, con le nuove previsioni per i primi sei segni zodiacali. Il famoso astrologo, in vista dell’arrivo della primavera, svela chi, tra tutti, vivrà una domenica all’insegna dell’amore, del relax e della leggerezza e chi, invece, avendo ancora le stelle sfavorevoli, dovrà aspettare prima di tuffarsi in nuove avventure professionali ma anche sentimentali. Senza indugiare troppo, dunque, andiamo a scoprire tutte le previsioni.

Oroscopo Branko di oggi: le previsioni da Ariete a Vergine

ARIETE: Giornata di riflessione quella di oggi per i nati dell’Ariete che, sul lavoro, potrebbero ritrovarsi a dover affrontare nuove sfide, ma nulla di proibitivo. In amore, potresti sentirti più introspettivo del solito, ma ci sono tutte le premesse per consolidare il legame con il partner.

TORO; Giornata positiva per le opportunità lavorative secondo le previsioni dell’oroscopo di Branko. In amore, chi ha una relazione, sarà molto attratto dal partner e ciò porterà gioia nella coppia.

GEMELLI: Giornata di chiarezza per i nati sotto il segno dei Gemelli che riusciranno ad avere una visione più chiara dei progetti che intendono portare avanti. In amore, ritroverete la comunicazione con il partner e ciò vi permetterà di risolvere subito eventuali malintesi.

CANCRO: Fate attenzione alle decisioni professionali che prenderete in questa giornata perché potrebbero influire sul futuro. In amore, sentirete il desiderio di avere maggiore sicurezza e ciò consoliderà il rapporto con il partner.

LEONE: Giornata interessante per i nati del Leone che, sul lavoro, riusciranno ad imporre la loro leadership. In amore, invece, la passione sarà al centro della giornata e trascorrete momenti importanti con il partner.

VERGINE: Giornata particolare per i nati del segno perché, sul lavoro, vi sentirete motivati a raggiungere i vostri obiettivi. In amore, invece, potrebbero sorgere piccoli conflitti per la vostra capacità di notare ogni, piccolo dettaglio.