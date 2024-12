Puntuali anche per questo martedì arrivano le previsioni di oggi 17 dicembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko: il parere delle stelle tiene conto della vicinanza delle festività natalizie e per qualcuno i regali sotto l’albero potrebbero arrivare già dalle prossime ore. Sul lavoro grandi gratifiche e soddisfazioni in arrivo per chi ha saputo giocare al meglio le proprie carte senza crogiolarsi sui successi pregressi. In amore c’è chi è all’ultima spiaggia e chi invece è prossimo a vivere emozioni rinnovate; ottimo periodo per i single in attesa del fatidico incontro della dolce metà. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 17 dicembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 17 dicembre 2024/ Gemelli confusi, momento ‘top’ per Ariete e Cancro

Le previsioni di oggi 17 dicembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko: la seconda metà dello Zodiaco.

BILANCIA: Il momento è propizio per chiudere i malintesi e andare oltre, soprattutto se tali situazioni hanno frenato gli impegni nel mondo del lavoro. In amore per questo martedì concedetevi maggiore ascolto e meno egoismi.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 16 dicembre 2024/ Pesci in affanno, Capricorno determinati

SCORPIONE: Nuove opportunità di lavoro potrebbero colorare di positività questo martedì; valutate con attenzioni dettagli e possibili derive. In amore le emozioni potrebbero essere in fermento, soprattutto per chi è reduce da un incontro positivo.

SAGITTARIO: Energia a non finire grazie al supporto delle stelle e tutte da dedicare alle nuove ambizioni nel mondo del lavoro; da questo martedì potrebbero partire prospettive inattese per il futuro professionale.

CAPRICORNO: Stando alle previsioni di oggi 17 dicembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko potrebbe essere il momento giusto per dimostrarvi determinati nel contesto di lavoro. In amore potrebbe arrivare un consiglio illuminante.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 16 dicembre 2024/ Gemelli ambiziosi, Toro e Cancro più riflessivi

ACQUARIO: Nuove idee colpiscono dritto al bersaglio e già dalle prossime ore potreste notare dei netti miglioramenti negli affari di lavoro. In amore provate a tendere la mano, soprattutto per le coppie consolidate.

PESCI: Le intuizioni non mancano per questo martedì e potrebbero determinare scelte particolarmente importanti. Sul lavoro serve anche una buona dose di istinto mentre in amore, al contrario, anche la razionalità può essere un’ottima amica.