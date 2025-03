Si accende il motore di una nuova settimana e come di consueto i pensieri da organizzare e rendere concreti non sono pochi; le previsioni di oggi 17 marzo 2025 secondo l’Oroscopo Branko raccontano dei possibili scenari nel contesto di lavoro, spesso baricentro di novità ma anche di sfide ostiche. Le ultime scelte hanno avuto un peso, tanto in positivo quanto in negativo; da questo lunedì si può iniziare a valutare con attenzione nuovi percorsi con l’obiettivo di stimolare vigore e creatività. In amore attenzione a qualche dissidio eccessivo; forse non è il caso di tenere il broncio e di lasciarsi andare al troppo rancore. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 17 marzo 2025 secondo l’Oroscopo Branko.

Le previsioni di oggi 17 marzo 2025 secondo l’Oroscopo Branko: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: Un carico di sfide è pronto a presentarsi a partire da questo lunedì; una giornata particolarmente dinamica e impegnata sul lavor, diversamente dalla situazione in amore che appare decisamente più tranquilla.

SCORPIONE: Una giornata sommariamente positiva con una buona dose di opportunità ed eventuali da cogliere nel contesto di lavoro. Le stelle di questo lunedì sono dalla vostra parte anche in amore, le emozioni tornano protagoniste per i single.

SAGITTARIO: Attenzione a sentirsi troppo avventurieri; il momento è positivo, soprattutto sul lavoro, ma andare oltre determinati limiti potrebbe rivelarsi troppo rischioso. In amore siete un po’ a corto di energie, dedicatevi al relax.

CAPRICORNO: Sul lavoro il periodo è lineare, anche oggi si segue tale tendenza ma attenzione a qualche nuovo spunto da interpretare al meglio. In amore attenzione ai prossimi passi, qualcuno potrebbe chiedervi spiegazioni per alcune scelte recenti.

ACQUARIO: Avete speso molto negli ultimi giorni e per questo lunedì è forse il caso di dedicarsi al riposo e alle riflessioni. Sul lavoro c’è qualcuno che storce il naso ma non lasciatevi intimidire, in amore fase di stallo.

PESCI: Ancora una giornata per riflettere, ore importanti per le decisioni imminenti; stando alle previsioni di oggi 17 marzo 2025 secondo l’Oroscopo Branko bisognerà ignorare le critiche sul lavoro. In amore cercate rapporti sinceri e scanditi dalla chiarezza.