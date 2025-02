Un nuovo giovedì è pronto per essere vissuto e gli scenari delle prossime ore potrebbero essere a tratti determinanti e degni di nota. Il parere delle stelle arriva con le previsioni di oggi 20 febbraio 2025 secondo l’Oroscopo Branko e come sempre il noto astrologo propone un focus particolare sul mondo del lavoro. Gli ostacoli professionali sono sempre da mettere in conto; sfide che potrebbero alimentare nuove idee e soprattutto una rinnovata determinazione per portare avanti vecchi e nuovi progetti. In amore attenzione alla rabbia incontrollata; i momenti di tensioni alimentano parole scomposte, affermazioni non volute, mantenere il controllo e la calma è fondamentale se c’è un rapporto in bilico. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 20 febbraio 2025 secondo l’Oroscopo Branko.

Le previsioni di oggi 20 febbraio 2025 secondo l’Oroscopo Branko: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: Siete desiderosi di valutare alternative, di dare una nuova linfa alla situazione sul lavoro. Attenzione però a non trascurare l’amore; gli affari portano via energie e potrebbero risentirne i rapporti importanti.

SCORPIONE: Le riflessioni di questo giovedì potrebbero scandire un nuovo corso nel contesto di lavoro; forse non siete più appagati dalla situazione attuale. In amore sfruttate la sincerità del momento per chiudere o valorizzare un rapporto.

SAGITTARIO: Sul lavoro le collaborazioni sono fondamentali; non sempre muoversi in solitaria è un valore aggiunto. L’amore primeggia in questo giovedì dove un rapporto speciale potrebbe regalare sorprese.

CAPRICORNO: Un calo di energie potrebbe rendere più ostici gli impegni di lavoro; cercate di bilanciare le attività per non arrivare con il fiato corto al fine settimana. In amore serve collaborazione; gli intenti devono essere comuni.

ACQUARIO: Un giovedì dove è necessario dare libero sfogo alle idee e alla creatività; fin da subito potreste notare gli effetti positivi nel contesto di lavoro. In amore serve maggiore concretezza, è necessario accompagnare i gesti alle parole.

PESCI: Stando alle previsioni di oggi 20 febbraio 2025 secondo l’Oroscopo Branko bisogna limitare al minimo le influenze esterne quando si tratta di nuovi progetti da avviare sul lavoro. In amore bisogna saper ascoltare; non sempre le proprie convinzioni coincidono con la realtà dei fatti.