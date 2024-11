La settimana entra ufficialmente nel vivo con questo giovedì che non è altro che antipasto del fine settimana; a tal proposito, cosa dicono le previsioni di oggi 21 novembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko? Sul lavoro alcuni spunti sono già stati valutati a dovere ma altri dettagli si palesano agli occhi attenti di chi ha intenzioni di completare progetti e ambizioni importanti senza lasciare nulla al caso. In amore qualcuno potrebbe accusare il peso della staticità, della noia; attenzione però a non prendere decisioni troppo affrettate proprio in questo momento delicato. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 21 novembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko.

Le previsioni di oggi 21 novembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: Qualche malinteso da risolvere per questo lunedì ma lunna che rallenti in maniera seria la vostra corsa sul lavoro. In amore attenzione al dialogo, le incomprensioni spesso sono la base di conflitti inutili.

SCORPIONE: Alcuni progetti di lavoro meritano una nuova analisi al fine di arrivare alla prossima settimana con le battute conclusive. In amore è forse il caso di aspettare il fine settimana per dedicarsi totalmente al relax e al divertimento.

SAGITTARIO: Grande carica ed energia per questo giovedì al fine di dare seguito alle ambizioni e progetti di lavoro sui quali lavorate ormai da tempo. Attenzione però a non dimenticare le vostre passioni parallele e soprattutto l’importanza dell’amore.

CAPRICORNO: Alcune situazioni da chiarire sul lavoro richiedono la vostra attenzione; non ci sarà da discutere, ma qualcosa da valutare diversamente. In amore arriva finalmente della sana leggerezza per rendere ancora più stretto un legame speciale.

ACQUARIO: Nuove idee e progetti alimentano la vostra curiosità e voglia di evadere già da tempo; qualcuno sta riuscendo a costruire, altri si sentono più bloccati del previsto. Forse è il caso di sfruttare questo giovedì per rivedere alcune posizioni non più confortanti.

PESCI: Stando alle previsioni di oggi 21 novembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko potrebbe iniziare da queste ore una fase lavorativa più blanda, meno caotica rispetto al passato. Attenzione però a prendersi anche maggiormente cura di sé stessi, anche in proiezioni dell’amore e dei rapporti affettivi.