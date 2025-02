Parte il fine settimana e, tra necessità di dedicarsi al relax e impegni professionali ancora da dirimere, sono tante le questioni sottoposte al giudizio delle stelle. Non potevano mancare per l’occasione le previsioni di oggi 22 febbraio 2025 secondo l’Oroscopo Branko con il focus che parte dal mondo del lavoro. Finalmente arrivano gratifiche importanti; le soddisfazioni auspicate sono strettamente legate all’ottimo lavoro svolto nelle ultime settimane nel merito di un progetto recente. Attenzione a qualche piccolo intoppo dal punto di vista burocratico ma nulla di particolarmente ostico. In amore le idee iniziano a farsi più chiare; non c’è più quel velo di incertezza che rendeva ondivaghe anche le emozioni. Ora è il momento di affidarsi alla sincerità e chiarire gli intenti nel merito di un rapporto importante. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 22 febbraio 2025 secondo l’Oroscopo Branko.

Le previsioni di oggi 22 febbraio 2025 secondo l’Oroscopo Branko: la prima metà dello Zodiaco

ARIETE: Marte nel segno complicherà i piani delle prossime ore; aria tesa sul lavoro dove alcuni impegni andranno a gravare sulle energie del momento. Tensioni anche in amore con ripercussioni possibili anche in famiglia.

TORO: State recuperando terreno sul lavoro nel merito di alcuni obiettivi che nell’ultimo periodo avevate momentaneamente accantonato. In amore siete desiderosi di vivere emozioni intense come in passato.

GEMELLI: Non c’è proprio in cielo tranquillo nelle prossime ore e forse la sfortuna potrebbe prendersi un giorno di riposo. Fase transitoria sul lavoro e anche in amore dove forse c’è qualcosa da rivedere dal punto di vista delle interazioni.

CANCRO: Impegnarsi sul lavoro è fondamentale in questo momento; alcuni progetti scalpitano e potrebbero presto essere concretizzati. In amore gli stimoli sono importanti e potreste vivere qualcosa di speciale in vista della serata.

LEONE: Attenzione a non cercare troppo il centro della scena nel contesto di lavoro; per le prossime ore è forse il caso di operare in maniera più defilata. Momenti intensi in amore, soprattutto per chi vive una relazione iniziata di recente.

VERGINE: Stando alle previsioni di oggi 22 febbraio 2025 secondo l’Oroscopo Branko c’è qualche turbamento da affrontare nel contesto di lavoro; strascichi anche in amore dove le incomprensioni trovano fin troppo spazio.