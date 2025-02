Proseguiamo il nostro viaggio nello zodiaco con l’oroscopo di oggi domenica 23 febbraio e le previsioni del celebre astrologo Branko per quanto riguarda gli altri segni. Cosa devono aspettarsi Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci in questa giornata che chiude la settimana?

Gli amici della Bilancia si preparino a nuovi incontri interessanti. Soprattutto sul fronte lavorativo potrebbero nascere collaborazioni interessanti. E’ bene prestare attenzione alle sfide che possiamo intraprendere, ma senza dimenticarci del nostro benessere personale.

L’oroscopo di oggi dello Scorpione ci accompagna verso una settimana ricca di stimoli e occasioni di crescita. Seguire l’intuito potrebbe dare i suoi frutti, ma anche ascoltare un consiglio prezioso. Attenzione anche a mantenere il giusto equilibrio tra impegni lavorativi e vita privata.

Andiamo avanti con il segno del Sagittario: le emozioni faranno da padrone in queste ore. Chi è pronto a partire si lasci ispirare e senza porsi troppi perché. Nelle scelte lavorative, l’esperto Branko consiglia sempre massima prudenza.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi per Capricorno, Acquario e Pesci: cosa ci dicono le stelle

La lucidità può essere una preziosa alleata per il segno del Capricorno. L’oroscopo di Branko pone attenzione sul mantenere i rapporti chiari e trasparenti, evitando tensioni inutili. Capitolo lavoro: un progetto a lungo termine richiede maggiore dedizione.

Proseguiamo con il segno dell’Acquario che oggi, domenica 23 febbraio, incontra nuove opportunità da non sottovalutare. In amore il dialogo è sempre preferibile. Sul fronte lavorativo, dare ascolto a pareri esterni potrebbe non essere una brutta idea.

La creatività alle stelle dei Pesci può essere riversata con successo sul lavoro. L’amore sorride, ci sono bei momenti che vanno vissuti semplicemente per quel che sono assieme al proprio partner. Attenzione all’overthinking: può essere una trappola problematica. Riflettere va bene, ma senza esagerare.