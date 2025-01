La settimana è pronta a regalare nuove emozioni in vista della sua seconda parte; come un doppio episodio, si parte da un giovedì carico di opportunità e di scenari che sarà necessario leggere senza sorvolare dettagli e particolarità. In aiuto, come sempre, arrivano le previsioni di oggi 23 gennaio 2025 secondo l’Oroscopo Branko con il parere delle stelle che parte dagli affari di lavoro. Gli aspetti economici in più casi si profilano come unità di misura; il valore dei progetti è strettamente legato al giusto rapporto tra investimento e guadagno. In amore c’è chi si nasconde troppo, chi piuttosto che mostrarsi chiaro sfugge ai confronti; se la strategia è questa, sarebbe il caso di modificarla quanto prima. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 23 gennaio 2025 secondo l’Oroscopo Branko.

Le previsioni di oggi 23 gennaio 2025 secondo l’Oroscopo Branko: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: Nuove collaborazioni di lavoro daranno presto i loro frutti; approfittate delle opportunità di gionata per gettare le basi di un futuro ricco di soddisfazioni. In amore serve più spazio da dedicare al partner.

SCORPIONE: Le intuizioni di questo giovedì aprono la strada verso opportunità prima d’ora mai sondate. Dimostratevi avventurieri e impavidi anche in amore.

SAGITTARIO: La voglia di pianificare con netto anticipo i passi del futuro è forte ma ogni cosa ha il suo tempo; sul lavoro siete pronti alle novità mentre in amore torna la forza di un legame importante.

CAPRICORNO: Gli obiettivi di lavoro sono ora maggiormente alla portata, grande determinazione oggi per conquistare lo spazio che meritate. In amore serve gestire lo stress, il modo migliore per evitare le ostilità.

ACQUARIO: Stando alle previsioni di oggi 23 gennaio 2025 secondo l’Oroscopo Branko bisogna sfruttare al massimo la vivacità di oggi per ampliare le connessioni sul lavoro e magari per stringere nuovi rapporti in amore.

PESCI: La sensibilità delle prossime ore risulterà contagiosa; più comprensibile il peso delle vostre emozioni in amore ma anche il valore delle ambizioni sul lavoro. Prendete il meglio della creatività che dominerà la scena in questo giovedì.