Proseguiamo il nostro viaggio nello zodiaco con l’oroscopo Branko e la seconda parte delle previsioni. Cosa devono aspettarsi Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci nella giornata di oggi domenica 23 marzo? Andiamo subito a scoprirlo, sbirciando le indicazioni del celebre astrologo tra amore, lavoro, salute e benessere.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 23 marzo 2025/ Toro, torna l'amore. Leone volta pagina...

Per quanto riguarda la Bilancia, siamo in un periodo in cui stress e tensione alimentano la nostra vita. Le difficoltà sono superabili, soprattutto quelle sul fronte amorose, mentre dal punto di vista lavorativo si potrà contare sulla protezione di Giove.

Gli amici dello Scorpione stanno per raccogliere i frutti del proprio lavoro. Il raccolto appare lusinghiero e il periodo sembra favorevole per curare meglio la propria forma fisica. La grinta non manca e sarà utile per coinvolgere altre persone nei propri progetti e convincerle delle proprie ragioni.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 22 marzo 2025/ Pesci protagonisti, novità per i Bilancia

L’oroscopo Branko per il Sagittario appare piuttosto positivo: sembra sia arrivato il momento di chiudere alcune situazioni in sospeso. Gli affari vanno a gonfie vele a patto che si continui a lavorare con la stessa dedizione e la stessa competenza. In amore bisogna pazientare: soddisfazioni in arrivo la prossima settimana.

Oroscopo Branko, domenica 23 marzo: le previsioni per Capricorno, Acquario e Pesci

Andiamo avanti con il segno del Capricorno: l’oroscopo Branko preannuncia qualche incomprensione di troppo dal punto di vista sentimentale. I momenti difficili rischiano di ostacolare determinati rapporti, inoltre i nati sotto questo segno sono reduci da una settimana di per sé già ricca di tensione. Attenzione.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 22 marzo 2025/ Leone più concreti, piccole tensioni per i Cancro

Un oroscopo frizzante per il segno dell’Acquario, che si prepara ad accogliere delle novità importanti nella propria vita. Per avere successo in amore è bene aprire gli occhi e non farsi condizionare dal proprio passato. Un consiglio utile potrebbe essere quello di meditare.

Secondo l’oroscopo di Branko, i Pesci vivranno ore di sintonia con il partner. La passione è alle stelle e questo segno può diventare irresistibile, anche per le nuove conquiste. Dal punto di vista fisico, non si trascuri l’importanza dell’esercizio fisico. L’estate è dietro l’angolo…