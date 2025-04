Una nuova settimana volge al termine ma non prima di un fine settimana che, da questo venerdì, si appresta a regalare grandi sorprese e novità; le previsioni di oggi 25 aprile 2025 secondo l’Oroscopo Branko partono dal contesto di lavoro che spesso è baricentro di scenari particolarmente interessanti. Nell’ultimo periodo c’è chi ha impegnato grandi quantità di energie per portare a compimento progetti e nuove collaborazioni; se i risultati tardano ad arrivare, provate a trovare le risposte nei dettagli che spesso vengono ignorati. In amore c’è un leggero nervosismo latente, forse le questioni in sospeso iniziano a pesare troppo; in questi casi affidarsi al dialogo è fondamentale. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 25 aprile 2025 secondo l’Oroscopo Branko.

Le previsioni di oggi 25 aprile 2025 secondo l’Oroscopo Branko: la prima metà dello Zodiaco

ARIETE: La serenità è dominante nelle prossime ore, una circostanza che può agevolare la messa a punto di nuovi progetti e ambizioni nel contesto di lavoro. In amore la passione domina la scena, approfittate della spinta di Venere per nuovi incontri e rafforzare il rapporto di coppia.

TORO: Mercurio e Venere sono allettati importanti nel corso di questo venerdì; una proposta allettante nel contesto di lavoro potrebbe stimolare positivamente le vostre riflessioni. In amore è il momento di dedicarsi maggiormente alla cura dei rapporti che vi stanno maggiormente a cuore.

GEMELLI: Non siete reduci da un periodo stimolante e la Luna in opposizione di oggi rende ancora più statica la corsa verso le ambizioni. Non è il momento di tirrare i remi in barca, affrontate il momento con determinazione e in amore concentratevi maggiormente sulla sincerità.

CANCRO: Un senso di imprudenza aleggia su questo venerdì; il rischio, soprattutto sul lavoro, è di causare un effetto domino non proprio positivo. In amore c’è un consiglio che potrebbe segnare una svolta se siete nel pieno di un momento burrascoso.

LEONE: Abbiate il coraggio di tuffarvi in nuove sfide professionali; per questo venerdì pullulano le opportunità di lavoro e le valutazioni sono un obbligo da osservare. In amore non andate sempre dritti per la vostra strada, accettate i consigli con maggiore apertura.

VERGINE: Stando alle previsioni di oggi 25 aprile 2025 secondo l’Oroscopo Branko la chiave di oggi sarà approfittare della serenità generale. Sul lavoro siete determinati e soprattutto con il pieno di energie; stessa situazione in amore dove siete finalmente pronti a vivere emozioni intense.