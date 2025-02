Fiumi di opportunità potrebbero giungere nelle prossime ore a patto che sappiate essere caparbi e lungimiranti; le previsioni di oggi 25 febbraio 2025 secondo l’Oroscopo Branko partono dal mondo del lavoro con spunti interessanti nel merito dei progetti già a buon punto. Gli aspetti burocratici sono ancora da rivedere ma siete sulla strada giusta se l’obiettivo è quello di ottenere risultati e gratifiche il prima possibile. Meno solida la situazione in amore per chi ha da poco iniziato una relazione; mancano delle certezze e anche delle consapevolezze, forse è il caso di andare cauti se c’è da prendere qualche decisione importante. Serenità per le coppie affermate, soprattutto per chi intende affrontare discorsi di progettualità. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 25 febbraio 2025 secondo l’Oroscopo Branko.

Le previsioni di oggi 25 febbraio 2025 secondo l’Oroscopo Branko: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: E’ il momento di dedicarsi a decisioni importanti nel contesto di lavoro; i nodi vengono al pettine e finalmente i progetti iniziano ad essere più chiari. In amore l’esagerazione non paga, cercate di affidarvi alla semplicità.

SCORPIONE: Intensità nel contesto di lavoro e grande determinazione per dare ulteriore vigore ai progetti in corso. Un po’ di stress turba l’umore, cercate di limitare le ripercussioni in amore.

SAGITTARIO: Nelle prossime ore vi sentirete particolarmente ispirati; una nuova collaborazione potrebbe impreziosire le attuali attività. In amore torna la serenità scandita da una passione importante.

CAPRICORNO: Una giornata sostanzialmente serena, soprattutto sul fronte professionale. Alcune decisioni sul lavoro vanno prese quanto prima, ma non con particolare fretta. In amore cercate di essere più presenti ed evitate lo stress.

ACQUARIO: Questo martedì potreste iniziare a progettare nuovi obiettivi di lavoro se ciò che riguarda l’attualità non coincide più con le vostre ambizioni. In amore serata serena per i single grazie ad un incontro speciale.

PESCI: Stando alle previsioni di oggi 25 febbraio 2025 secondo l’Oroscopo Branko arriva una leggera preoccupazione sul lavoro per questioni che sarete costretti a rimandare. In amore siete indecisi, forse è il caso di prendere una posizione più netta.