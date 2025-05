C’è chi parte con il piede giusto e chi invece sarà attanagliato da momenti di confusione e smarrimento; in ogni caso, come ogni lunedì ci si proietta verso una nuova settimana e le previsioni di oggi 26 maggio 2025 secondo l’Oroscopo Branko portano l’attenzione sugli affari e sul lavoro. Se c’è da chiudere un accordo imbastito nei giorni precedenti è forse il caso di accelerare; il rischio che qualcuno tra le parti cambi idea potrebbe compromettere i vostri propositi per il futuro. In amore non serve lasciarsi andare a troppe riflessioni quando la realtà dei fatti è palese e concreta; accettate la realtà mettendo in conto luci e ombre. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 26 maggio 2025 secondo l’Oroscopo Branko.

Le previsioni di oggi 26 maggio 2025 secondo l’Oroscopo Branko: la prima metà dello Zodiaco

ARIETE: La brillantezza dei pensieri e dei propositi accompagna le prossime ore; sul lavoro sono previste opportunità e proposte più che allettanti. In amore qualche conoscenza in più per i single potrebbe rendere più che frizzante questo lunedì.

TORO: E’ importante affidarsi alla consapevolezza e al contempo alla cautela, soprattutto se siete nel pieno di una valutazione sentimentale. L’amore è tornato nella vostra vita ma c’è ancora qualcosa che non vi convince. Sul lavoro favorite le iniziative e gli affari in generale.

GEMELLI: Fiumi di idee sono pronti a sfociare in un mare di occasioni; le opportunità però non vi aspettano, serve pragmatismo. In amore c’è un fascino nuovo che può essere un valore aggiunto non da poco per i single.

CANCRO: C’è stata forse troppa frenesia nell’ultimo periodo, questo lunedì è fondamentale per fare ordine sul lavoro e ricaricare le batterie. In amore non assecondate i sensi di colpa, lasciatevi andare alle emozioni.

LEONE: Nell’ultimo periodo siete stati forse in grado di rendere piccole occasioni delle grandi opportunità; sul lavoro ora è il momento della raccolta. Un lunedì importante in amore ma ponderate le scelte se siete in attesa da troppo tempo.

VERGINE: Stando alle previsioni di oggi 26 maggio 2025 secondo l’Oroscopo Branko potreste dover fare i conti con qualche delusione di troppo tra amore e lavoro. Non si può contare sempre su un cielo limpido e libero da nubi; la serenità spesso dipende dal valore delle scelte.