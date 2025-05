Nuova fase, nuovo mini-ciclo; ogni settimana che parte è condita da novità su più fronti e questo lunedì – stando alle previsioni di oggi 26 maggio 2025 secondo l’Oroscopo Branko – qualcuno sarà già chiamato a fare i conti con il futuro. Ore frenetiche sul lavoro, c’è molto da progettare e al contempo diverse richieste da assecondare. Non siate scoordinati nelle idee e soprattutto siate concreti se c’è da prendere una decisione importante. Il cielo è positivo in amore, soprattutto per i cuori solitari; nuove avventure coinvolgenti ma anche qualche grattacapo per le coppie. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 26 maggio 2025 secondo l’Oroscopo Branko.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 26 maggio 2025/ Gemelli, che momento! Vergine in difficoltà…

Le previsioni di oggi 26 maggio 2025 secondo l’Oroscopo Branko: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: L’armonia divampa in questo lunedì e vi rende determinati soprattutto nel contesto di lavoro. In amore sono favoriti i nuovi incontri mai cuori solitari dovranno guardarsi bene dall’andare oltre certi limiti.

Oroscopo settimanale Branko, 23-29 maggio 2025/ Le previsioni da Bilancia a Pesci

SCORPIONE: Emozioni in fiore ma anche pericolose; in amore c’è troppa ambiguità e questo lunedì alzate le barricate. Sul lavoro non tutti gli imprevisti vengono per nuocere, scrutate tra i dettagli.

SAGITTARIO: Le previsioni di questo lunedì raccontano di energia unita a curiosità; sul lavoro è il momento di chiedere di più, siate pretenziosi. In amore c’è grande complicità con il partner, aria fresca dopo momenti tesi.

CAPRICORNO: Riflettere e poi agire; è un meccanismo consolidato ma che spesso dimenticate. Sul lavoro le scelte affrettate non portano a nulla di buono, aspetto che si riflette anche sulla sfera privata e in amore.

Oroscopo settimanale Branko, 23-29 maggio 2025/ Previsioni da Ariete a Vergine: amore e lavoro

ACQUARIO: La voglia di cambiamento vi accompagna da diversi mesi e quindi, per questo lunedì, non è una novità. Sul lavoro qualcuno è ancora in fase di progettazione, per altri è il momento di godere di ampie soddisfazioni. Fase positiva anche in amore, sono previste ore intense e cariche di passione.

PESCI: Stando alle previsioni di oggi 26 maggio 2025 secondo l’Oroscopo Branko c’è una Luna speciale che rende lungimiranti le intuizioni sul lavoro e brillanti le emozioni che vi attendono in amore; siate fiduciosi per il futuro.