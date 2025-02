Un nuovo fine settimana tutto da vivere è prossimo all’esordio; si parte da questo venerdì con le previsioni di oggi 28 febbraio 2024 secondo l’Oroscopo Branko che propone subito un focus sul mondo del lavoro. Gli obiettivi che state seguendo sono ampiamente vicini al loro compimento; chi è a buon punto non deve perdere mordente nelle prossime ore e chi ancora viaggia a fari spenti deve necessariamente trovare una maggiore chiarezza di intenti. In amore la serenità può dominare la scena a patto che frizioni e inutili incomprensioni vengano messe da parte; affidatevi alla sincerità e soprattutto alla capacità di trovare l’intesa con il partner. Ottime novità per i single; i sentimenti tornano ad essere protagonisti, momento propizio per nuovi incontri e liaison. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 28 febbraio 2025 secondo l’Oroscopo Branko.

Le previsioni di oggi 28 febbraio 2025 secondo l’Oroscopo Branko: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: Il lavoro pullula di opportunità, diversi sono però i dettagli e le eventuali clausole da osservare con particolare attenzione. In amore torna l’armonia ma resta sullo sfondo qualche discorso da chiarire.

SCORPIONE: Nuove sfide da affrontare e una situazione che merita particolare attenzione: il lavoro concentra buona parte delle vostre energie ma attenzione al carico di stress da non riversare nell’amore.

SAGITTARIO: Questo venerdì è da dedicare ampiamente agli impegni di lavoro; il clima sereno favorisce la determinazione. In amore l’umore non è al meglio, forse per via di qualche incomprensione dell’ultimo periodo.

CAPRICORNO: Produttivi e dinamici nel contesto di lavoro, una circostanza che vi rende protagonisti dal punto di vista professionale. Manca un po’ di tempo a disposizione per dedicarsi all’amore, cercate di trovare l’equilibrio giusto.

ACQUARIO: Si apre un ventaglio di possibilità importante in relazione al contesto di lavoro; abbiate cura dei dettagli e non abbiate timore di testare nuove opportunità. In amore clima sereno.

PESCI: Le riflessioni dell’ultimo periodo iniziano a dare i frutti sperati; stando alle previsioni di oggi 28 febbraio 2025 secondo l’Oroscopo Branko inizia una fase importante nel contesto di lavoro. Novità anche in amore, un nuovo incontro potrebbe rendere speciale tutto il fine settimana.