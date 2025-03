Una giornata intensa, ricca di stimoli ma anche di sfide; stando alle previsioni di oggi 28 marzo 2025 secondo l’Oroscopo Branko questo venerdì si appresta ad essere quanto mai ricco di sfumature e diversi segni dello Zodiaco sono chiamati a stare in allerta. Sul lavoro potrebbero arrivare gratifiche e soddisfazioni, ma non per tutti; qualcuno potrebbe trovare motivi di discussione e non è detto che si raggiunga un risultato in linea con le proprie ambizioni. In amore c’è chi tergiversa, chi un po’ si nasconde; la chiave del giorno è forse quella di palesare i sentimenti evitando giochi e trucchi comunicativi. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 28 marzo 2025 secondo l’Oroscopo Branko.

Le previsioni di oggi 28 marzo 2025 secondo l’Oroscopo Branko: la prima metà dello Zodiaco

ARIETE: Mattatori nel contesto di lavoro e desiderosi di segnare una svolta all’insegna della determinazione. In amore c’è qualcosa che non va nel dialogo con il partner, cercate di dare maggiore peso e importanza ai legami affettivi.

TORO: I nuovi progetti destano la vostra attenzione e piccoli cavilli potrebbero destare una leggera irritazione; le ultime novità sul lavoro vi portano un po’ di confusione, è bene fare ordine tra idee e iniziative. In amore è il momento giusto per aprirsi e mostrare le proprie emozioni.

GEMELLI: Gli stimoli del periodo vi portano verso valutazioni importanti nel mondo del lavoro; forse nuovi progetti potrebbero finalmente regalare le soddisfazioni tanto ricercate. In amore torna la passione con il partner ma anche per i single i sentimenti tornano protagonisti.

CANCRO: Calma e sangue freddo; è il moto di questo venerdì al fine di riuscire a superare qualche piccolo ostacolo che potrebbe subentrare nel contesto di lavoro. In amore serve equilibrio; l’arma a vostra vantaggio è la capacità di comprensione.

LEONE: Per questo venerdì ci sono diverse opportunità di lavoro che forse è meglio cogliere il prima possibile senza perdersi in riflessioni ridondanti. In amore è il momento propizio per prendere l’iniziativa.

VERGINE: Stando alle previsioni di oggi 28 marzo 2025 secondo l’Oroscopo Branko c’è qualcosa da risolvere nel contesto di lavoro, forse una collaborazione inizia a scricchiolare. In amore torna la sintonia e la voglia di concentrarsi maggiormente sulle emozioni intense.