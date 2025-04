Ogni settimana che inizia offre la possibilità di ripartire seguendo il percorso positivo già avviato o segnando una svolta rispetto ad un andamento non proprio stimolante; le previsioni di oggi 29 aprile 2025 secondo l’Oroscopo Branko poggiano proprio su questo aspetto duplice. Sul lavoro c’è chi sta faticando in maniera imprevista al fine di ottenere gratifiche e soddisfazioni; forse la chiave è sondare alternative inesplorate. In amore non manca la passione, anche una discreta serenità; non per tutti però il periodo sarà rose e fiori. Per questo martedì è importante dare spazio ad attente riflessioni; per i single potrebbe essere il momento di fare i conti con il passato. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 29 aprile 2025 secondo l’Oroscopo Branko.

Le previsioni di oggi 29 aprile 2025 secondo l’Oroscopo Branko: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: Sono importanti i passi di questo martedì che convergono verso gli obiettivi dominanti nel contesto di lavoro. In amore non è tutto semplice come previsto, un rapporto importante inizia a scricchiolare.

SCORPIONE: Nelle prossime ore c’è una vena rinnovatrice che stimola le idee e che potrebbe determinare una nuova fase nel contesto di lavoro. In amore le emozioni sono in fermento, non bloccate la voglia di lasciarsi andare.

SAGITTARIO: Più decisioni da prendere, non necessariamente nell’immediato; riflessioni di lavoro ma anche in amore, il tutto con l’obiettivo di iniziare da questo martedì a mettere ordine nella propria vita.

CAPRICORNO: Siete finalmente convinti di una decisione presa di recente, un aspetto che alimenta la determinazione sul lavoro e favorisce gli esiti positivi. In amore c’è una complicità speciale che sembra crescere a dismisura.

ACQUARIO: Un martedì che è in linea con il periodo, scandito da grandi novità ma soprattutto da idee che attendono solo di essere messe in pratica. Serve maggiore decisione tanto sul lavoro quanto in amore, non siate pavidi.

PESCI: Stando alle previsioni di oggi 29 aprile 2025 secondo l’Oroscopo Branko è il momento di tirare le somme rispetto agli ultimi sforzi compiuti. In amore si prevede un martedì frenetico, non è detto che quanto costruito di recente poggi realmente su basi solide.