Come ogni sabato, il fine settimana entra nel vivo; le previsioni di oggi 29 marzo 2025 secondo l’Oroscopo Branko mettono al centro dell’attenzione le novità nel contesto di lavoro che nelle prossime ore potrebbero raggiungere un picco importante, ma non per tutti. Alcuni segni dello Zodiaco devono ancora faticare molto; gli ultimi ostacoli, per negligenza o questioni burocratiche, hanno rallentato le ambizioni ma la determinazione è rimasta intatta. In amore c’è qualcosa che turba l’umore delle coppie nel pieno di un periodo turbolento; in questi casi affidarsi al dialogo e alla comprensione può essere la scelta più congeniale. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 29 marzo 2025 secondo l’Oroscopo Branko.

Le previsioni di oggi 29 marzo 2025 secondo l’Oroscopo Branko: la prima metà dello Zodiaco

ARIETE: Non è il momento di farsi controllare dalle paure; sul lavoro cresce la necessità di dimostrarsi propositivi e soprattutto determinati. In amore c’è una sorta di instabilità che grava sull’umore, procedete con cautela.

TORO: La presenza di Venere è un buon auspicio per questo sabato; anche la Luna offre il proprio apporto per le novità nel contesto di lavoro. In amore torna la capacità di instaurare la sintonia, la serenità è fondamentale.

GEMELLI: La Luna nel segno garantisce la possibilità di propiziare cambiamenti e rivoluzioni nel contesto di lavoro. Attenzione a non essere troppo frenetici nel merito delle scelte importanti, anche in amore.

CANCRO: Per questo sabato è importante valutare con attenzione le possibili collaborazioni da instaurare per il futuro. In amore torna la passione ma sarà importante riprendere un discorso lasciato in sospeso.

LEONE: I benefici sul lavoro iniziano ad essere copiosi e importanti; non perdete mordente e continuate su questa strada più che fortunata. In amore c’è Venere in soccorso, i single possono finalmente sentirsi liberi di palesare le emozioni.

VERGINE: Stando alle previsioni di oggi 29 marzo 2025 secondo l’Oroscopo Branko potrebbero subentrare delle complicazioni nel contesto di lavoro. In amore finalmente c’è dialogo, approfittate per godervi della meritata spensieratezza.