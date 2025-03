Una nuova settimana parte da questo lunedì, come sempre colmo di opportunità, sfide e tanto altro; puntuali arrivano le previsioni di oggi 3 marzo 2025 secondo l’Oroscopo Branko con un’attenzione particolare sul mondo del lavoro. Una nuova collaborazione potrebbe sollecitare la vostra curiosità e soprattutto propiziare nuove idee per dare ulteriore vigore agli impegni e attività in corso. Attenzione a qualche contesa di troppo dal punto di vista finanziario, siate cauti. In amore le nubi di qualche giorno fa sono solo un lontano ricordo; torna la serenità accompagnato da buone possibilità, per i single, di dedicarsi a nuovi incontri e conoscenze. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 3 marzo 2025 secondo l’Oroscopo Branko.

Le previsioni di oggi 3 marzo 2025 secondo l’Oroscopo Branko: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: Un lunedì che racconta di nubi all’orizzonte in amore; c’è qualche dissidio di troppo che ha rovinato l’umore e forse sarà difficile limare il nervosismo. Sul lavoro qualche incertezza potrebbe minare anche l’aspetto finanziario.

SCORPIONE: Gli equilibri nella vita sono necessari, soprattutto quando si tratta di unire gli impegni di lavoro e le questioni d’amore. Cercate di non essere troppo diretti nei confronti e trovate le tempistiche giuste per gestire i prossimi impegni.

SAGITTARIO: Non è un periodo di grandi garanzie, soprattutto in termini di umore; per questo lunedì non aiutano Giove e Sole in opposizione; piccoli ostacoli sul lavoro e ancora qualche discussione in amore.

CAPRICORNO: Sul lavoro serve calma, soprattutto se si avvicina una scadenza importante e vi sentite ancora indietro con un vostro progetto. In amore torna l’equilibrio, gestite al meglio le energie.

ACQUARIO: La fortuna è dalla vostra e stimola positivamente gli impulsi nel mondo del lavoro; un fiume di idee mette in risalto la vostra personalità e i benefici saranno percepibili anche in amore.

PESCI: Stando alle previsioni di oggi 3 marzo 2025 secondo l’Oroscopo Branko un piccolo imprevisto potrebbe mettere a dura prova l’umore di questo lunedì. In amore cercate di recuperare un rapporto in difficoltà ma tenete gli occhi aperti anche sul lavoro.