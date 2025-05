Arriva un nuovo lunedì da analizzare, da vivere al netto delle sue sfumature e osservando con attenzione gli spunti che può offrire; le previsioni di oggi 5 maggio 2025 secondo l’Oroscopo Branko raccontano di un inizio settimana promettente per ciò che riguarda il lavoro. Diversi progetti attirano la vostra attenzione ma attenzione a non cadere in piccoli tranelli dettati da false speranze. In amore c’è più di qualche riflessione da portare a termine, soprattutto se reduci da un periodo scandito da qualche turbolenza di troppo; affidatevi al dialogo e cercate di mettere i sentimenti al primo posto. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 5 maggio 2025 secondo l’Oroscopo Branko.

Le previsioni di oggi 5 maggio 2025 secondo l’Oroscopo Branko: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: Si parte nel migliore dei modi per questa nuova settimana; siete armoniosi, in pace con voi stessi, il preludio ad una fase decisamente positiva nel contesto di lavoro e anche in amore.

SCORPIONE: L’intensità delle prossime ore potrebbe quasi sconvolgere, turbare; in realtà diversi saranno gli spunti positivi, soprattutto sul lavoro dove un confronto in particolare sarà fonte di intuizioni. In amore il cielo è di massima protezione per le coppie stabili e per i single tornati all’azione.

SAGITTARIO: Energia positiva e voglia di cogliere le occasioni del giorno; una partenza decisamente positiva per questa nuova settimana di lavoro. In amore siete alla ricerca di risposte, il periodo è certamente brillante e i sentimenti saranno presto più chiari e sinceri.

CAPRICORNO: La crescita personale, soprattutto nel contesto di lavoro, passa per attente riflessioni che mirano al futuro. In amore siete quasi in contemplazione delle ultime scelte fatte, forse c’è qualcosa che non vi torna.

ACQUARIO: Con la dovuta calma si può riuscire a costruire qualcosa di importante; sul lavoro siete ancora in una fase di brillantezza e sarà la creatività a fare la differenza. Un lunedì interessante anche in amore dove nuove connessioni potrebbero rendere l’aria elettrizzante.

PESCI: Stando alle previsioni di oggi 5 maggio 2025 secondo l’Oroscopo Branko siete finalmente fuori da un periodo tormentato da riflessioni non proprio chiare. Ora la priorità è mettersi in evidenza sul lavoro; in amore è il momento giusto per concretizzare un interesse.