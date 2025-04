Proseguiamo il nostro viaggio nello zodiaco con le previsioni astrali e l’oroscopo di Branko. In questo articolo analizziamo lavoro, amore e benessere per gli altri segni dello zodiaco, vale a dire Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Cosa attenderci nella giornata di oggi, domenica 6 aprile? Andiamo subito a scoprirlo.

La Bilancia è in cerca di equilibrio e armonia in questa giornata domenicale. Il lavoro potrebbe presentare nuove opportunità, mentre l’amore richiede maggiore presenza al fianco del partner; presenza fisica ma soprattutto emotiva. Sarebbe forse il caso di porre rimedio a determinate mancanze.

L’oroscopo di Branko per lo Scorpione introduce una giornata di passione e intensità. Sul fronte lavorativo si avvicina il momento di prendere una decisione determinante, senza dilazionare troppo i tempi della scelta. Sul fronte amoroso c’è un magnetismo importante: nuove conoscenze in arrivo?

La giornata odierna può portare nuove avventure per il segno del Sagittario. Il lavoro richiede intuito e capacità di cogliere al volo nuove occasioni. Le questioni di cuore sono complicate, ma a volte può bastare un semplice gesto per cambiare le cose o risolvere incomprensioni che stanno ostacolando il rapporto col partner.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi domenica 6 aprile 2025 per Capricorno, Acquario e Pesci

Il Capricorno vive questa domenica con praticità e determinazione. Il lavoro sorride, perché un progetto a cui si è data tanta importanza potrebbe finalmente spiccare il volo. In amore non mancano le preoccupazioni, ma è bene non farsi condizionare.

L’Acquario è creativo, ha voglia di innovare: tutte qualità che potrebbero essere profondamente apprezzate sul fronte lavorativo. L’amore potrebbe regalare momenti di condivisione col partner, allora sorprendete la persona amata con un gesto inaspettato. Ne varrà la pena.

Chiudiamo l’oroscopo di Branko con il segno dei Pesci. Sogni e sensibilità muovono questa domenica di inizio aprile. Il lavoro evidenzia ancora una volta l’intuito di questo segno, che può risolvere problemi apparentemente complicati. Questioni di cuore, le emozioni la dicono lunga su ciò che si prova e infatti guidano ogni decisione e scelta. Avanti tutta.