La prima parte della settimana è andata e da questo giovedì si può già iniziare a ragionare in vista dei possibili impegni e scenari del weekend: puntuali arrivano le previsioni di oggi 6 febbraio 2025 secondo l’Oroscopo Branko al fine di conoscere il parere delle stelle in vista delle prossime ore. Il focus parte dal contesto di lavoro; buone opportunità all’orizzonte e collaborazioni proficue che presto potrebbero regalare frutti interessanti. Attenzione alla diplomazia nel rapporto con i colleghi e, nelle fasi cruciali, la calma deve essere l’alleata principale. In amore qualcosa sfugge alla comprensione, non sempre le emozioni ammettono regole e schemi. Il segreto in questi casi è affidarsi alla spontaneità lasciando che le sensazioni prevalgano sui troppi ragionamenti. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 6 febbraio 2025 secondo l’Oroscopo Branko.

Le previsioni di oggi 6 febbraio 2025 secondo l’Oroscopo Branko: la prima metà dello Zodiaco

ARIETE: Non promette bene la presenza di Marte dissonante; qualche problema in casa ma anche sul lavoro dove il carico di stress potrebbe mettervi a dura prova. In amore qualcosa si muove in senso positivo in vista del fine settimana.

TORO: Luna e Venere vi stringono la mano e rendono luminose le dinamiche in amore; il rapporto di coppia trova una nuova serenità e per i single una notizia importante potrebbe rendere lieta questa giornata. In amore provate a stringere nuove collaborazioni.

GEMELLI: Una Luna nervosa, ostica; questo giovedì potreste sentire una corposa agitazione che potrebbe pregiudicare la buona riuscita di alcuni progetti di lavoro. In amore piccole tensioni ma buon momento per gli incontri.

CANCRO: Stando alle previsioni di oggi 6 febbraio 2025 secondo l’Oroscopo Branko in amore torna la serenità per le coppie reduci da qualche conflittualità di troppo. Sul lavoro arrivano spunti interessanti per ampliare i progetti.

LEONE: L’umore non è proprio al top in questo lunedì; sul lavoro le pretese superano le vostre energie ed è il caso di rivedere qualcosa del proprio metodo. In amore fase di stallo ma le emozioni sono dietro l’angolo.

VERGINE: La Luna nel segno vi porta a piccoli momenti di scontro nel merito di confronti necessari; in amore le relazioni trovano un nuovo baricentro mentre sul lavoro c’è ancora qualcosa da sistemare.