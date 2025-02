Il fine settimana può finalmente iniziare; un venerdì che è quasi anticamera del ‘clou’ del weekend e che per molti potrebbe rappresentare quasi un giorno spartiacque. Scopriamo dunque cosa raccontano le stelle per le prossime ore con le previsioni di oggi 7 febbraio 2025 secondo l’Oroscopo Branko che come sempre partono con un focus doveroso sul mondo del lavoro. Le opportunità non sempre collimano con le ambizioni; chiaramente, saper uscire dalla propria zona di comfort in alcuni casi può rappresentare un discreto valore aggiunto. In amore sarà la serenità a dominare la scena, ma purtroppo non per tutti; mettere in conto qualche dissidio è necessario, anche per le relazioni nate da poco. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 7 febbraio 2025 secondo l’Oroscopo Branko.

Le previsioni di oggi 7 febbraio 2025 secondo l’Oroscopo Branko: la prima metà dello Zodiaco

ARIETE: Marte e Luna sono fin troppo d’accordo per questo venerdì nel generare dissidi e tensioni; mantenete la calma sul lavoro se qualcosa non trova il vostro favore. In amore il momento è comunque ottimo per dedicarsi a nuove conoscenze.

TORO: Qualche impegno legato alla casa potrebbe rendervi meno attenti alle questioni di lavoro; cercate di bilanciare le energie senza farvi trovare impreparati. In amore serve maggiore equilibrio, forse non è il caso di andare oltre con le parole.

GEMELLI: L’ottimismo raggiunge l’apice in questo venerdì supportato da un grande cielo con Luna e Giove in aspetto positivo. Il rischio è di disperdere troppe energie presi dalla frenesia del momento, date la giusta attenzione anche all’amore.

CANCRO: Alcune collaborazioni di lavoro sembravano essersi arenate ma proprio nelle prossime ore potreste riuscire a ricucire dei legami importanti. In amore nuove opportunità da sfruttare, è l’ora di rompere gli indugi e andare dritti al punto.

LEONE: La motivazione di questo venerdì può essere il carburante necessario per portare avanti nuovi e vecchi progetti di lavoro senza più particolari remore e dubbi. In amore affidatevi al realismo; navigare troppo con le idee può essere controproducente.

VERGINE: Stando alle previsioni di oggi 7 febbraio 2025 secondo l’Oroscopo Branko sul lavoro è in arrivo qualche difficoltà; che si tratti di sfide o decisioni importanti, la pazienza e la calma devono essere le uniche alleate. In amore tornano serenità e relax.