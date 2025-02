Ogni giorno arriva per regalare emozioni anche se contraddittorie e talvolta non proprio positive; le previsioni di oggi 7 febbraio 2025 secondo l’Oroscopo Branko partono dal mondo del lavoro che per qualcuno pullula di opportunità. Il periodo è florido e propizio nel merito di nuove collaborazioni, progetti da valorizzare e possibili soddisfazioni già pronte per essere scartate come regali di Natale. In amore la chiarezza è fondamentale, soprattutto se da troppo tempo vivete una sorta di limbo emotivo. Provate ad approfondire il dialogo con una persona importante; i sentimenti vanno palesati nella loro realtà, senza esclusioni. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 7 febbraio 2025 secondo l’Oroscopo Branko.

BILANCIA: Nuove opportunità si affacciano da questo venerdì e potrebbero protrarsi per tutto il fine settimana; uno scenario di lavoro ampiamente sperato e che vi regala soddisfazioni. In amore Venere supporta coppie e single alla ricerca dell’anima gemella.

SCORPIONE: Le provocazioni non sono mai poche, soprattutto nel contesto di lavoro ma anche in amore; in queste ore sarà fondamentale affrontare ogni circostanza con la dovuta cautela facendo particolare attenzione ai dettagli.

SAGITTARIO: Nuovi orizzonti di lavoro stimolano la vostra curiosità e non saranno necessari particolari ragionamenti prima di voler mettere nero su bianco. In amore qualche decisione importante da prendere potrebbe impegnare energie ingenti.

CAPRICORNO: Qualche problemino sul lavoro anche a causa delle finanze che sembrano voler rendere ancor più tortuosi i ragionamenti di questo venerdì. Rincuoratevi con le emozioni e le opportunità in amore.

ACQUARIO: Le energie in questo periodo sono ai massimi storici e anche questo venerdì siete pronti a tutto pur di primeggiare nel contesto di lavoro. Attenzione a non prendere sotto gamba determinati rapporti ed eventuali dissidi.

PESCI: Stando alle previsioni di oggi 7 febbraio 2025 secondo l’Oroscopo Branko potreste sentirvi particolarmente sensibili nelle prossime ore. Attenzione a non far ricadere su di voi i problemi altrui, sia sul lavoro che in amore.