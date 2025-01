Accogliamo questo martedì con la medesima determinazione che ha accompagnato in molti nel corso di questo avvio di anno; le previsioni di oggi 7 gennaio 2025 secondo l’Oroscopo di Branko poggiano proprio su tale aspetto, sul mordente che non deve mai mancare quando si tratta di gettare le basi di un nuovo ciclo. Le stelle raccontano di un percorso ad ostacoli nel mondo del lavoro; stimoli a fare sempre meglio ma anche possibili deterrenti per obiettivi a breve termine. In amore le circostanze confondono, talvolta, soprattutto chi gioca troppo di razionalità; lasciarsi andare alle emozioni potrebbe essere più che risolutivo. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 7 gennaio 2025 secondo l’Oroscopo di Branko.

Le previsioni di oggi 7 gennaio 2025 secondo l’Oroscopo Branko: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: Forse in amore è necessaria maggiore comunicazione; temporeggiare o dimostrarsi superficiali oggi sarà controproducente. Sul lavoro provate ad espandere la vostra rete di contatti piuttosto che assecondare percorsi già testati.

SCORPIONE: Piccole scaramucce in amore potrebbero turbare l’umore vostro e altrui, cercate di non alimentare le tensioni. Equilibrio sul lavoro, siete ancora in una fase di costruzione e progettazione.

SAGITTARIO: Le stelle di questo martedì vi spingono verso le nuove conoscenze; in amore spesso ‘chi cerca, trova’, l’inerzia non ha mai aiutato. Sul lavoro le riflessioni devono accompagnare l’azione, anche se per risultati a lungo termine.

CAPRICORNO: C’è una sorta di freddezza in amore, non necessariamente per vostra volontà; cercate di superare questo stato emotivo con maggiore diplomazia. Sul lavoro il carico è ingente e le energie iniziano a scarseggiare.

ACQUARIO: Sorprese dietro l’angolo per chi sarà in grado di dimostrarsi caparbio e impavido; stando alle previsioni di oggi 7 gennaio 2025 secondo l’Oroscopo Branko siete vicini ad un punto di svolta, sia in amore che sul lavoro.

PESCI: La capacità di fare chiarezza tra le vostre idee sarà l’arma in più delle prossime ore; sul lavoro sono da evitare i malintesi mentre in amore cresce la voglia di allargare la propria cerchia di conoscenze.