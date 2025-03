Questo venerdì apre il fine settimana e con esso arrivano nuovi scenari da analizzare nei minimi dettagli, per l’occasione non potevano mancare le previsioni di oggi 7 marzo 2025 secondo l’Oroscopo Branko con un focus che parte dal mondo del lavoro. Nuove sfide professionali all’orizzonte, ma non è tutt’oro ciò che luccica; in questa fase sarà importante fare una cernita non solo dal punto di vista delle possibili collaborazioni ma anche in riferimento a proposte di nuovi progetti e impegni. In amore c’è qualcosa che potrebbe turbare la serenità instaurata nell’ultimo periodo; con una buona dose di diplomazia sarà comunque possibile superare il momento senza particolari strascichi. Single protagonisti nella vita sentimentale, una ventata di emozioni pure vi investe e trascina. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 7 marzo 2025 secondo l’Oroscopo Branko.

Le previsioni di oggi 7 marzo 2025 secondo l’Oroscopo Branko: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: La priorità di questo venerdì è quella di dare maggiore vigore ai progetti di lavoro; qualcuno potrebbe indispettirsi per ritardi burocratici. In amore torna la complicità, per i single attenzione ad un messaggio inatteso.

SCORPIONE: Giornata intensa e carica di impegni; potreste ritrovarvi a corto di energie nel corso delle ore serali ma niente ripercussioni in amore. Le emozioni si elevano e torna la passione agognata.

SAGITTARIO: Un venerdì sostanzialmente favorevole per dare avvio a nuovi progetti di lavoro, magari nel merito di collaborazioni messe in stand by. In amore novità interessanti per i single, una passione travolgente potrebbe interessare le prossime ore.

CAPRICORNO: Serenità a profusione, un vantaggio non da poco per provare a dare libero sfogo alla vostra creatività. Sul lavoro arrivano soddisfazioni ma attenzione a qualche piccolo screzio in amore.

ACQUARIO: Siete dinamici come non mai e l’idea dell’avvicinarsi del fine settimana vi rende magnetici; sfruttate gli aspetti positivi sul lavoro e attenzione in amore, qualcuno potrebbe attirare la vostra attenzione.

PESCI: Molte riflessioni si accavallano in queste ore; stando alle previsioni di oggi 7 marzo 2025 secondo l’Oroscopo Branko potrebbero essere necessarie delle scelte importanti. In amore i sentimenti profondi tornano in auge, ma state sempre in allerta.