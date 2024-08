L’oroscopo di Branko torna anche oggi 9 agosto 2024 con le previsioni più attese per la prima metà dello Zodiaco. I temi più attesi non posso che essere all’insegna dell’amore, delle opportunità professionali e con le vacanze estive sullo sfondo. Incontri e nuove intese potrebbero deliziare questa giornata, ma attenzione a non mettere da parte il lavoro. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 9 agosto 2024 secondo l’Oroscopo di Branko.

Le previsioni di oggi 9 agosto 2024 secondo l’Oroscopo di Branko: la prima metà dello Zodiaco

ARIETE: La luna in segno opposto potrebbe determinare delle grane fastidiose nei rapporti sentimentali, forse evitare di rispondere alle provocazioni potrebbe rivelarsi la miglior scelta.

TORO: Stando alle previsioni di oggi 9 agosto 2024 per l’Oroscopo di Branko è ottima la presenza di Venere nel segno: una spinta decisa per le novità di carattere sentimentale, sia che si tratti di nuovi flirt che di coppie consolidate.

GEMELLI: Venere non è al top come umore ma ci pensa la Luna a rendere dolce questa giornata: i single potrebbero finalmente imbattersi nell’incontro tanto atteso.

CANCRO: Oggi è il giorno giusto per dedicarsi al relax e al riposo: le stelle indicano una giornata forse frenetica, troppo confusionaria, meglio osservare in disparte.

LEONE: Crescono le opportunità in questo mese di agosto e anche oggi, soprattutto sul fronte lavorativo, le stelle giocano a vostro vantaggio.

VERGINE: Proficuo è l’aggettivo giusto per descrivere questo giorno: sul lavoro l’efficienza potrebbe garantirvi nuove svolte e opportunità professionali.

