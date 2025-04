Le ore sono le stesse per tutti, la percezione della loro velocità è direttamente proporzionale all’intensità degli avvenimenti; le previsioni di oggi 9 aprile 2025 secondo l’Oroscopo Branko partono dal carico di impegni che potrebbero riguardare il mondo del lavoro, fulcro di questo mercoledì. La necessità di mettere in riga alcune questioni lasciate in sospeso è il primo passo verso la svolta professionale che in molti hanno cercato a lungo. In amore torna la possibilità di dedicarsi alla progettualità di coppia, magari concedendosi dei momenti di condivisione che mancavano da tempo. Per i single non sono da escludere momenti speciali scanditi da emozioni inedite. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 9 aprile 2025 secondo l’Oroscopo Branko.

Le previsioni di oggi 9 aprile 2025 secondo l’Oroscopo Branko: la prima metà dello Zodiaco

ARIETE: Prosegue la positività del momento con Venere come alleata; sul lavoro prevale la razionalità, arma vincente per chi aspira alla concretezza dei nuovi progetti. In amore attenzione a non essere troppo superficiali e distaccati.

TORO: La fase attuale nel contesto di lavoro è di ricerca, osservazione; qualcuno potrebbe essere titubante su una strada intrapresa di recente. In amore nuovi incontri per i single e passionalità travolgente per le coppie affermate.

GEMELLI: C’è qualche aspetto burocratico che turba questo mercoledì; eravate in attesa di scadenze che qualcuno potrebbe non rispettare, cercate di mantenere la calma. In amore il momento è sereno, approfittate per allargare la cerchia delle amicizie.

CANCRO: Le tensioni nel contesto di lavoro non sono un buon punto di partenza per chi ha da poco iniziato a prendere in considerazione nuove collaborazioni. Un mercoledì intenso in amore, dubbi e riflessioni affollano e meritano attenzione.

LEONE: E’ una fase di studio, di cautela; sul lavoro non tutto quadra come previsto ma prima di prendere decisioni radicali è importante riflettere a dovere. In amore c’è qualche ostacolo che turba l’umore, lavorate sui dettagli.

VERGINE: Stando alle previsioni di oggi 9 aprile 2025 secondo l’Oroscopo Branko è il momento di concedersi del sano e meritato relax, magari con una persona speciale; l’amore torna protagonista. Sul lavoro fase piatta e calma, l’impegno ripaga sempre.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 9 aprile 2025: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: La Luna è un’ottima alleata per questo mercoledì di aprile; sul lavoro state mettendo in evidenza grande voglia di fare e i benefici avranno presto uno sbocco. In amore prevale la dolcezza, un rapporto potrebbe essere rivalutato.

SCORPIONE: Pensieri e riflessioni generano confusione e forse qualche distrazione di troppo potrebbe interessare il mondo del lavoro per questo mercoledì. Stelle positive per chi ha intenzione di mostrarsi più sincero in amore.

SAGITTARIO: Sul lavoro tutto procede come previsto, anche al netto degli ostacoli; i cavilli burocratici sono sempre da mettere in conto, continuate su questa linea. In amore evitate le strategie, lasciatevi andare alle emozioni.

CAPRICORNO: Per questo mercoledì bisognerà farsi trovare pronti in presenza di conflittualità anche piuttosto accentuate; una discussione rischia di turbare l’umore e i prossimi impegni di lavoro. Attenzione a non riversare lo stress in amore.

ACQUARIO: Troppo concentrati sul lavoro e sugli impegni per il futuro; il rischio è di mettere in secondo piano l’amore e le esigenze delle persone importanti. Cercate di bilanciare meglio le priorità anche in maniera lungimirante.

PESCI: Stando alle previsioni di oggi 9 aprile 2025 secondo l’Oroscopo Branko prosegue un periodo florido soprattutto nel contesto di lavoro. Abbiate il coraggio di avanzare qualche pretesa in più e in amore non disdegnate le nuove conoscenze.