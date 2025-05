Un nuovo venerdì si appresta ad essere baricentro di ostacoli e soddisfazioni, sfide e difficoltà; le previsioni di oggi 9 maggio 2025 secondo l’Oroscopo Branko partono dal contesto di lavoro, al netto di qualche momento di tensione che è importante analizzare a dovere. Non sempre i successi arrivano nel momento previsto; spesso c’è da rivedere le tempistiche dei progetti, rifinire i dettagli. Non è però il momento di mollare la presa e lasciar sbiadire la determinazione. In amore qualche frizione rovina leggermente l’esordio di questo fine settimana, affidatevi al dialogo se le incomprensioni non lasciano spazio alla serenità. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 9 maggio 2025 secondo l’Oroscopo Branko.

Le previsioni di oggi 9 maggio 2025 secondo l’Oroscopo Branko: la prima metà dello Zodiaco

ARIETE: Si prevede un fine settimana denso di stimoli, fin da subito con le prime ore di questo venerdì; torna la passione, amore protagonista. Sul lavoro è il caso di rivedere qualcosa prima di adoperarsi con qualche richiesta aggiuntiva.

TORO: Si conclude una settimana difficile ma non prima di aver affrontato un weekend coinvolgente che parte proprio da questo venerdì. Una notizia importante potrebbe interessare il contesto di lavoro; attenzione ai malintesi in amore.

GEMELLI: Continuano gli stimoli positivi all’insegna del rinnovamento, in linea con la voglia di segnare una svolta soprattutto dal punto di vista professionale. Sul lavoro siete determinati ma attenzione a non prendere sottogamba alcune circostanze in amore.

CANCRO: Siete nel pieno di una fase oltremodo riflessiva, state ponderando ogni singolo passo; un atteggiamento che può dare benefici sul lavoro ma in amore, di contro, potrebbe tornare utile osare di più.

LEONE: Un venerdì sostanzialmente sereno, favorite le iniziative di lavoro anche lontani dai propri principali punti di forza. In amore è il caso di dedicarsi ai rapporti più viscerali.

VERGINE: Stando alle previsioni di oggi 9 maggio 2025 secondo l’Oroscopo Branko c’è grande concentrazione sul lavoro, un progetto in particolare sembra essere prossimo alla chiusura. In amore è necessario rivedere l’ordine delle priorità.