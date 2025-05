La settimana volge al termine ma non prima di un fine settimana carico di novità e aspettative; le previsioni di oggi 9 maggio 2025 secondo l’Oroscopo Branko mettono in evidenza delle situazioni particolarmente interessanti nel contesto di lavoro, soprattutto per chi è ad un passo dal concludere un progetto importante. Le collaborazioni danno i loro frutti; approfittate del momento positivo per stringere nuovi rapporti e portare a compimento le ambizioni. In amore c’è un clima disteso, sereno; passione dominante per le coppie e cielo propizio per i single alla ricerca della propria metà. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 9 maggio 2025 secondo l’Oroscopo Branko.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 9 maggio 2025/ Gemelli concentrati, novità per gli Ariete

Le previsioni di oggi 9 maggio 2025 secondo l’Oroscopo Branko: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: Per questo venerdì è importante perseverare nel contesto di lavoro dal punto di vista della determinazione; la vostra personalità potrebbe indispettire, ma non è un problema rilevante. In amore c’è qualcosa di speciale nell’aria.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 8 maggio 2025/ Capricorno affaticati, Acquario in risalto

SCORPIONE: Questo fine settimana può essere cruciale per ciò che riguarda le nuove ambizioni nel contesto di lavoro; una svolta professionale potrebbe essere più che plausibile. In amore non siate precipitosi, provate a temporeggiare se siete ancora poco convinti.

SAGITTARIO: Lo spirito di avventura vi accompagna in queste ore; un venerdì stimolante dal punto di vista professionale e con un buon carico di impegni di lavoro. In amore siete supportati da stelle fortunate.

CAPRICORNO: Approfittate di questo venerdì, e in generale del fine settimana, per mettere ordine tra gli impegni cruciali in riferimento al contesto di lavoro. In amore potrebbe esserci un ritorno insperato, attenzione ai singoli gesti.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 8 maggio 2025/ Gemelli rivoluzionari, Cancro confusi

ACQUARIO: Serve maggiore leggerezza e spensieratezza, soprattutto se siete nel vivo di un cambiamento radicale sul lavoro. In amore concedetevi del tempo per nuovi incontri e amicizie.

PESCI: Stando alle previsioni di oggi 9 maggio 2025 secondo l’Oroscopo Branko torna a primeggiare l’amore in questo venerdì. Non siate restii rispetto alla possibilità di investire in un rapporto che sembrava logoro. Sul lavoro fase di tranquillità, cala il tenore degli impegni.