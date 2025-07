Le previsioni di oggi di Branko, ecco l'oroscopo di domenica 6 luglio: cosa dicono le stelle per gli alti segni dello zodiaco?

OROSCOPO BRANKO, LE PREIVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE E SAGITTARIO

Proseguiamo con il nostro viaggio nel mondo dello zodiaco e le previsioni di Branko per la giornata di oggi, domenica 6 luglio. Cosa ci dicono le stelle per gli altri segni dello zodiaco?

Cominciano con la Bilancia, sempre più in cerca di leggerezza in questa domenica estiva. Il fascino dei nati sotto questo segno non passa inosservato. Per chi non lavora, almeno oggi, farebbe bene a non pensare agli aspetti professionali. Forse, è meglio cimentarsi in attività artistiche o dedicarsi ai propri hobby.

Per lo Scorpione, l’oroscopo di oggi suggerisce di guardarsi dentro e fare un lavoro introspettivo. Il lavoro porta qualche grattacapo e imprevisti. Le stelle sembrano sorriderci se si parla di amore, anche se potrebbero esserci cambiamenti importanti.

L’oroscopo di Branko del Sagittario, parla di nuove avventure e nuovi stimoli all’orizzonti. Le stelle sono propizie a brevi viaggi o incontri insoliti. Per quanto riguarda il lavoro, il suggerimento sembra chiara: dovrete rischiare un po’ di più, per raccogliere buoni frutti.

OROSCOPO BRANKO, PREVISIONI OGGI: CAPRICORNO, LA FATICA SI FA SENTIRE. PESCI E ACQUARIO…

Il Capricorno è alle prese con affaticamenti, ma anche nuove ispirazioni. Sul fronte amoroso il suggerimento di Branko appare molto chiaro: occorre essere meno chiusi, ascoltare davvero gli altri. Chi non è impegnato, inoltre, potrebbe vivere incontri intriganti.

L’oroscopo dell’Acquario suggerisce di abbandonare la zona comfort e provare nuove esperienze. Nel rapporto di coppia, la creatività può rinforzare il rapporto e portare giovamenti. Attenzione invece alle spese impreviste, che potrebbero comportare alcune contromisure non preventivate.

Concludiamo con il segno dei Pesci. L’oroscopo di oggi di Branko sottolinea la spiccata sensibilità dei nati sotto questo segno. Allora l’intuito va ascoltato, così come la tentazione di rilassarsi nel verde e nella natura. Per quanto riguarda l’amore, il celebre astrologo suggerisce di non nutrite aspettative eccessive nei confronti della persona amata.