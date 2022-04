Oroscopo Branko oggi 1 aprile 2022/ Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Leone e…

Oroscopo Branko le previsioni 1 Aprile per Ariete, Toro, Gemelli, Leone, Cancro

Cosa prevedono le stelle per la giornata di oggi, venerdì 1 aprile secondo l’oroscopo di Branko? Come ogni mattina l’oroscopo di Branko è stato diffuso dall’emittente radiofonica RDS. Per quali segni l’inizio del mese sarà propizio per intraprendere nuovi percorsi e per quali sarà meglio aspettare periodi migliori? Per i nati sotto il segno dell’Ariete la giornata sarà segnata dalla sincerità e dall’onestà. L’astrologo però ha voluto ricordare a questo segno zodiacale che dire ciò che si pensa, non è sempre un buon segno e potrebbe portare questo segno zodiacale a farsi alcuni nemici.

Per il Toro questo momento è caratterizzato da un forte impegno sul lavoro anche se non stanno arrivando i risultati sperati e nel suo oroscopo giornaliero ha voluto rassicurare questo segno: presto arriveranno le belle soddisfazioni dovute all’impegno. Per il segno dei Gemelli secondo l’astrologo la soluzione ai litigi amorosi sarebbe quella di non alzare ulteriormente la posta in gioco ma mantenere la calma.

Secondo l’oroscopo di Branko per oggi, 1 aprile 2022, i nati sotto il segno del Cancro potrebbero avere qualche attrito con il proprio partner o con qualche collega di lavoro con cui si era instaurato un buon rapporto, tutto però si sistemerà e il mese di aprile porterà belle notizie a questo segno. I nati sotto il segno del Leone quest’oggi, secondo Branko, dovranno fermarsi a riflettere su dove stanno andando e su cosa vogliono realmente. In amore per questo segno è giunto il momento di fare il grande passo e intraprendere una relazione più seria e impegnativa in grado di coinvolgerlo anche a livello mentale.

Per i nati sotto il segno della Vergine, l’oroscopo di Branko prevede una ventata di positività che permetterà a questo segno di dare una seconda chance ad una persona speciale che in passato è stata in grado di farla soffrire.











