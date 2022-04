Oroscopo Branko oggi 1 aprile 2022/ Previsioni per Sagittario, Capricorno, Pesci e…

Oroscopo Branko oggi, 1 aprile 2022: Sagittario, Capricorno, Pesci, Bilancia, Acquario

Cosa prevedono le stelle per la giornata di oggi, venerdì 1 aprile secondo l’oroscopo Branko? Come ogni mattina l’oroscopo Branko è stato diffuso dall’emittente radiofonica RDS. Per quali segni l’inizio del mese sarà propizio per intraprendere nuovi percorsi e per quali sarà meglio aspettare periodi migliori? Per i nati sotto il segno della Bilancia la giornata di oggi avrà una giornata molto positiva in cui le sue parole verranno ascoltate e prese in considerazione. Queste però saranno anche delle responsabilità soprattutto sul lavoro.

Per gli Scorpione la giornata di oggi sarà all’insegna della pressione, una situazione che potrebbe creare molte difficoltà. Il consiglio dell’astrologo è quello di vivere più serenamente e magari abbassare le aspettative che gli altri hanno nei loro confronti, così da riuscire a soddisfarle ed essere felici. Il Sagittario oggi dovrà mettere in conto un fallimento in amore, mentre sul lavoro il successo è assicurato.

Oroscopo Branko oggi, 1 aprile 2022: Amore al top per i Pesci

Secondo l’oroscopo Branko per oggi, 1 aprile 2022, i nati sotto il segno del Capricorno hanno ritrovato una nuova energia grazie a nuove notizie positive sul loro progetto lavorativo. Il consiglio dell’astrologo è quello di prendere questo esempio per essere sempre più ottimisti e guardare il bicchiere sempre mezzo pieno.

Per l’Acquario, secondo l’oroscopo Branko oggi sarà una giornata all’insegna della giocosità come non lo era ormai da tempo. Il suo consiglio è quello di mettere in pratica le idee che in questi giorni frullano nella testa di questo segno zodiacale. I Pesci oggi riceveranno buone notizie sul fronte lavorativo dove riusciranno a farsi notare e ottenere grandi successi. Anche in amore l’astrologo consiglia di buttarsi a capofitto proprio nella relazione nata per gioco che potrebbe trasformarsi in qualcosa di serio.

