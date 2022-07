Oroscopo Branko oggi 1 luglio 2022/ Previsioni segno per segno: Ariete, Toro…

Oroscopo Branko di oggi 1 venerdì 2022: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Cosa prevedono le stelle per la giornata di oggi, venerdì 1° luglio 2022, secondo l’oroscopo Branko? Ecco le previsioni per i 12 segni zodiacali diffuse questa mattina dal popolare astrologo istriano attraverso Radio Dimensione Suono. Questo periodo per l’Ariete, con Luna nuova in Cancro, è utile per rimettere a posto le cose in famiglia, mentre la prossima Luna sarà nel vostro cielo, vi chiederà di prepararvi per un esame. Venere e Mercurio in Gemelli significano una cosa sola: amore! La Luna nuova in Cancro è positiva per il Toro per gli affari, per le iniziative domestiche, per i brevi viaggi. Il terreno è buono per cominciare a costruire una nuova fortuna personale, ci vorrà pazienza, ma voi siete in grado di arrivare ovunque. Con Venere nel cielo dei Gemelli, che può contare anche sul raggio caldo di Marte è portatrice di amore. Se invece serve una protezione per gli affari dalla vostra parte c’è Saturno. Per il Cancro splende la Luna nuova che vi porta novità avvincenti e passionali. Non facili i rapporti di collaborazione, ma in un periodo così problematico, avete positivo Saturno. Mercurio arriverà prestissimo nel vostro cielo e porterà per voi soldi.

Oroscopo Branko di oggi 1 luglio 2022: come andrà la giornata per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione?

Procediamo con le previsioni dell’oroscopo Branko per la prima giornata di luglio. È un periodo positivo per l’amore per il Leone, fate perciò grandi progetti d’amore. La Luna nuova annuncia eventi importanti in famiglia. Tempo di cambiamenti per la Vergine, incontri importanti e inattesi per la carriera, ma che sanno anche d’amore. Gli affari vi riescono molto bene con Mercurio pronto ad entrare in Cancro. Bilancia la Luna nuova in Cancro è il richiamo della famiglia, un argomento che le stelle mettono in evidenza e riguardano anche gli altri parenti. Tirate fuori il vostro carattere per una bella dichiarazione d’amore. Per lo Scorpione Marte è negativa, evitate l’aria condizionata per non andare incontro a problemi di salute. Luglio si apre in modo bollente e prepara sfide professionali invoglianti. Si prospettano all’orizzonte nuovi contatti importanti nella sfera del lavoro. E l’amore è in arrivo, prenotate già una camera con vista.

Oroscopo Branko di oggi 1 luglio 2022: le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Chiudiamo le previsioni dell’oroscopo Branko per oggi, venerdì 1 luglio 2022. La Luna nuova è positiva per il Sagittario, sia nei risultati immediati che per quelli futuri. Siete supportati da una spinta che dovrete sfruttare al massimo. Nel programmare le vostre vacanze guardate anche il passaggio delle stelle. Capricorno questo è un periodo fortunato per i vostri affari e la vostra carriera, quindi rimandate le vacanze. Siete un po’ fuori fase per qualche piccola delusione, qualcosa che non è riuscito secondo i vostri programmi. Ma Urano è simbolo di svolte nel destino e quindi presto sarete assolutamente paghi, soddisfatti, innamorati e felici. L’Acquario segue le proprie inclinazioni, ma preparatevi perché con luglio inizia un periodo inizia di ottimi risultati finanziari. È così piacevole guardare questa Luna nel segno dei Pesci che porta fortuna, voi che non avete pagato ciò che dovevate. Mettetevi tranquilli seduti a tavolino e fate un bel programma se avete delle responsabilità, ma lo stesso discorso vale per i giovani che possono cominciare a preparare la strada per il loro futuro.

