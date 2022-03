Oroscopo Branko oggi 1 marzo 2022/ Le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e…

Oroscopo Branko oggi 1 marzo 2022: Ariete, Toro, Leone, Vergine, Gemelli e Cancro

Curiosi di scoprire cosa riserva la giornata di oggi, martedì 1 marzo, nelle previsioni dell’oroscopo Branko? Il celebre astrologo condivide su RDS le previsioni dell’oroscopo e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata. Per l’Ariete inizia marzo con una bella e interessante Luna in Acquario che si congiunge al pianeta Saturno, c’è anche Mercurio, significa che potere concludere molto bene qualche transizione importante. L’ultimo periodo non è stato molto romantico per voi, Venere fino a domenica mattina prossima è ancora in Capricorno: il fiore del mese di marzo è la violetta, fiore delle anime gentili. I giardini di marzo si colorano di nuove tinte. L’allegria è un bene primario da ritrovare per i nati sotto il segno del Toro. Oggi sembrate un po’ con il muso lungo, con Luna congiunta a Saturno anche le vostre ossa sono bistrattate.

Gemelli e Cancro, che giornata sarà secondo le previsioni dell’Oroscopo Branko oggi 1 marzo 2022?

Anche per i Gemelli, secondo l’oroscopo Branko, la Luna in Acquario può lasciare una traccia luminosa per il prossimo futuro. Prendete molto da questa Luna, da domani in Pesci la Luna sarà rivolta verso l’ambiente professionale, oggi invece è ancora molto privata. Mercurio vi aiuta a trovare qualcosa fuori dal contesto abituale. Il Sole in Pesci è dissonante: prestate attenzione alle persone che rappresentano la legge. Qualcuno del Cancro è riuscito a concludere qualcosa che aveva lasciato in sospeso? I nati sotto il segno del Cancro devono fare i conti con Saturno, che vuole un po’ di più di saggezza sopratutto da coloro che devono prendere decisioni finanziare importanti. La fortuna c’è, ma a volte è meglio fare con le proprie mani.

Oroscopo Branko oggi 1 marzo 2022: Leone e Vergine

Il Leone è riscaldato dal Sole, nel lontano Pesci. Ma oggi la Luna batte ancora contro il matrimonio. Ma le stelle mettono in evidenza il lavoro, il successo, gli affari. Dovrebbero già giungere notizie interessanti dal fronte finanziario. Ci sono novità in arrivo, anche in ambito amoroso. Seminate comunque questa settimana, da domani avrete una Luna nuova nel campo delle rinascite. Secondo l’oroscopo Branko, i nati sotto il segno della Vergine devono lavorare da soli. Questo martedì d’inizio marzo è complicato: l’arrivo della Luna Nuova in Pesci vi infastidisce, rendendovi più nervosi e suscettibili.

