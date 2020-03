Oroscopo Branko, oggi 10 marzo 2020/ Previsioni: Vergine, Pesci e Scorpione al top

Oroscopo Branko, oggi 10 marzo 2020, segni al top: Vergine, Scorpione, Pesci

L’oroscopo di Branko a Rds ci porta ad analizzare quelli che possono essere considerati i segni al top di oggi 10 marzo 2020. Vergine: il segno è molto interessante. E’ difficile convincerlo però, nemmeno le nuove conquiste fanno entusiasmare. Chi ha la possibilità di trattenerle ora deve capire che la Luna piena viene una volta all’anno. Questa va festeggiata. Scorpione: sarà un anno importante questo guardando Nettuno in Pesci. E’ globale la situazione, ma c’è sempre un segno che da questo può prendere delle idee. Una iniziativa si deve prendere senza più paura ma senza fare gli spericolati. Tranne in amore dove invece si rischia. Venere in Toro con Urano fa capire che fare troppo gli spericolati porta a dei rischi. Pesci: i pianeti influenzano i rapporti con persone autorevoli come capi, istituzioni e autorità statali. Sono tutti in aspetto positivo con il Sole nel segno. Mercurio sta per ritornare e non ci sono contrasti da altri pianeti, tutto è a favore.

Sagittario, Acquario e Toro segni in crescita

Soffermiamoci ora sui segni in crescita sempre seguendo l’oroscopo di Branko a Rds. Sagittario: Non si deve permettere fare paragoni tra il lavoro e l’essere personale. Anche il lavoro più umile svolto da un Sagittario è sempre più importante di un altro segno. Si è diversi. In questo periodo si è trascurato qualche sentimento. Acquario: il segno sarà anche innocente in amore, ma il comportamento irrequieto suscita dei dubbi nei confronti della persona amata. Forse ci si sente non perfettamente corrisposti per quanto riguarda la passione. La Luna stasera può far migliorare le cose. Si ama moltissimo intrecciare flirt. Toro: il segno vede la Luna in Bilancia, ma prima di questo si deve fare attenzione. Ci si deve organizzare per una giornata che potrebbe anche prospettare qualcosa di particolare dopo le ore 10.00. Non è negativo questo transito del satellite della terra, ma prima delle 10 è in trigono con Saturno e con Plutone, questo significa che se c’è una questione legata alla casa e alle proprietà questo aiuta molto. Confusa e indecisa la situazione di lavoro.

