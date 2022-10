Oroscopo Branko oggi 10 ottobre 2022/ Previsioni segno per segno: Ariete, Toro…

Oroscopo Branko di oggi 10 ottobre 2022: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Cosa prevedono le stelle per la giornata di oggi, lunedì 10 ottobre 2022, secondo l’oroscopo Branko? Ecco le previsioni per i 12 segni zodiacali diffuse questa mattina dal popolare astrologo istriano attraverso Radio Dimensione Suono. Mi piace questa Luna piena in Ariete perché ha il merito di vedervi vinti in amore, più che conquistatori. Giove rende omaggio alla donna del segno. Con questo spirito della Luna affronterete anche gli affari, domani Mercurio va in Bilancia. Per il Toro c’è una certa pressione alle spalle: potrebbe essere un po’ insidiosa questa Luna che complotta con Giove e può provocare antipatiche discussioni. Un vostro cedimento potrebbe avere conseguenze nel futuro. I rapporti possono essere difficili e ambigui. I Gemelli in amore sono diventati difficili, forse perché avete bisogno di novità e varietà. Possibile equivoci nel matrimonio e in famiglia: succede quando Marte va contro Nettuno. I problemi nascono perché voi siete condizionati da pulsioni passate che non si adattano più al presente. Un rinnovamento generale è sollecitato da Giove. La situazione professionale presenta ancora dei rischi per il Cancro. L’insoddisfazione raggiungono l’apice per questa Luna aggressiva. Oggi avete Mercurio in Vergine, cercate di fare qualcosa. Seguite le piccole noie della salute e ritrovare la giovinezza di spirito.

Oroscopo Branko di oggi 10 ottobre 2022: come andrà la giornata per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione?

Procediamo con le previsioni dell’oroscopo Branko per la giornata di oggi, lunedì 10 ottobre 2022. Questo lunedì è il giorno più significativo della settimana per il Leone, con Sole e Venere in Bilancia, Mercurio torna in Bilancia. Rivedete il vostro atteggiamento, ultimamente avete seguito la gloria più che la sostanza delle cose. La Luna piena è alta nel vostro cielo insieme a Giove, questa è una congiunzione astrale come il transito più fortunato in assoluto. Per la Vergine Venere non canta serenate quando è in seconda casa, questo settore è legato ai soldi. L’amore non è assente, Marte però porta qualche turbamento. Mercurio ispira idee originali e ardite, siete pronti a correre dei rischi. Attenzione alle allergie di stagione. La Bilancia ha la Luna in opposizione, al massimo della sua potenza. Favorisce le situazioni che richiedono sensibilità, comunicate i vostri sentimenti. Aspettate 24 per affrontare questioni di lavoro, domani Mercurio e Venere saranno nel cielo, Luna in Toro, Saturno grande. Potrete ripartire. È difficile parlare di amore per lo Scorpione quando tanti influssi planetari chiamano verso il lavoro. Non vi piacciono i compromessi. Le stelle danzano sopra il vostro cielo, la Luna piena è in Ariete che è un vostro segno amico si manifesta prima nella carriera, poi forse in amore.

Oroscopo Branko di oggi 10 ottobre 2022: le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Chiudiamo le previsioni dell’oroscopo Branko per oggi, lunedì 10 ottobre 2022. Fortuna per il Sagittario. Tutti gli aspetti che la Luna forma con altri corpi celesti per voi sono positivi, perfino l’aspetto con Marte in Gemelli. È un momento super per le persone sotto i 40 anni che vivono adesso le occasioni migliori. Non abbiate paura di sbagliare. Per il Capricorno la Luna è molto pesante e poco brillante, mancano il vigore e il buon umore. Dedicate molto tempo alla casa, alla famiglia e a voi stessi. Avrete altre possibilità per dimostrare il vostro talento. Per l’Acquario si aggiunge Giove in posizione fortunata, è tempo per il matrimonio e per fare figli. Per i Pesci il lavoro inizia a prendere un ritmo giusto, da domani Mercurio non sarà più negativo e la Luna sarà in Toro accanto a Urano. La salute è influenzata dal lavoro e dalla questioni familiari.

