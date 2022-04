 Oroscopo Branko oggi 11 aprile 2022/ Previsioni per tutti i segni: da Ariete a Pesci

Oroscopo Branko di oggi 11 aprile 2022: le previsioni per Ariete, Toro e Gemelli

Cosa prevedono le stelle secondo l’oroscopo di Branko per la giornata di oggi, lunedì 11 aprile? Vediamo insieme le previsioni astrali, segno per segno, diffuse da Branko attraverso l’emittente radiofonica Radio Dimensione Suono. Per l’Ariete questa settimana ci saranno ancora Mercurio e Marte in diretta dall’Acquario, però venerdì 15 lo Scorpione, il Toro e il Leone l’avranno nel segno dei Pesci. I nati sotto il segno del Toro devono pazientare ancora un attimo perché da mercoledì saranno liberi. Poi domenica 17 aprile è Pasqua e ci sarà la Lana nello Scorpione, intanto voi il vostro uovo l’avete già aperto e avete trovato la vostra sorpresa. I Gemelli devono mantenere viva la speranza soprattutto in amore. Una volta che avete creduto all’amore è possibile credere a qualsiasi altra cosa, ma certo che bisogna prima realizzare questo amore. Alcuni di voi ancora non ci sono riusciti? Allora confidate tutto a questa Luna piena in Bilancia dalle ore 20 di giovedì fino alle ore 18,56 di Sabato Santo.

Oroscopo Branko di oggi 11 aprile 2022: come andrà la giornata per Cancro, Leone e Vergine?

Come riservano, invece, le stelle, secondo le previsioni dell’oroscopo Branko per questo lunedì di aprile per i nati sotto il segno del Cancro, Leone e Vergine? Mentre i rapporti con l’Estero stanno attraversando una crisi incredibile, ci sono alcuni, tipo i Cancro, che hanno la possibilità di successo a livello internazionale. Per il Leone la Luna ha oggi un aspetto diretto con il Sole che è veramente grande: si consiglia di osare una di quelle iniziative che poi lasciano il segno per il futuro. La Vergine può raggiungere amici lontani, anche per una vacanza di Pasqua. Certo adesso non si può girare tanto per il mondo, anche se Atene sarebbe la cosa migliore per quelli della Vergine, ma insomma se andate in Liguria, per esempio Alassio o Genova, Sanremo potrebbero essere dei punti buoni per voi.

Oroscopo Branko di oggi 11 aprile 2022: le previsioni per Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oggi la Luna felina in Leone, con un aspetto aggressivo per l’uomo della Bilancia nei confronti del proprio ambiente. Per lo Scorpione è l’anno giusto per tirare fuori dal profondo di voi stessi quello che magari per anni avete tenuto dentro nascosto, chiuso. Forse perché non ci sono state occasioni o possibilità, forse perché eravate troppo impegnati in altre cose con la famiglia, con il matrimonio, con i figli, ma adesso dovete tirare fuori le vostre qualità e vincere come uomini e donne nel segno dello scorpione. Pasqua sarà il vostro momento di rinascita. Per il Sagittario nasce una situazione molto nuova che richiede una nuova interpretazione. Dovete cercare di essere un pochino più giovani di spirito per questa Pasqua.

Le previsioni per Capricorno, Acquario e Pesci secondo Oroscopo Branko di oggi 11 aprile

Secondo le previsioni dell’oroscopo Branko, il Capricorno deve affrontare una situazione difficile tra il 15 e 16 di aprile all’interno del vostro ambiente di lavoro. Magari scopriranno che qualche vostro dipendente o superiore ha una relazione proibita, magari un’insegnante si può innamorare di uno studente e viceversa, perché siamo tutti nati per amare. L’Acquario è un segno fatto per amare! Fate qualcosa venerdì 15, anzi sarebbe meglio iniziare da giovedì sera dopo le ore 20: andate in giro e cercate un amore. Da venerdì in poi i Pesci avranno questa barca a vela davanti al vostro mare: saltate a bordo! La vela sarà rossa come la passione di Marte, che arriverà da voi il giorno 15.











