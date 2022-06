Oroscopo Branko oggi 11 giugno 2022/ Previsioni per tutti i segni: da Ariete a Pesci

Oroscopo Branko di oggi 10 giugno 2022: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Cosa prevedono le stelle stando per la giornata di oggi, venerdì 10 giugno 2022, secondo l’oroscopo Branko? Ecco le previsioni per i 12 segni zodiacali diffuse questa mattina dal popolare astrologo istriano attraverso l’emittente radiofonica Radio Dimensione Suono. Anche oggi l’Ariete è nervoso e agitato. Abbandonate sul nascere qualsiasi polemica a cui vorrà spingervi questa Luna in Bilancia che disturba anche gli amori ufficiali. Trattenetevi nel mangiare e nel bere, perché quando siete così agitati, anche lo stomaco va in tilt. Solo con la disciplina e l’impegno profondo, potrete ottenere un grande successo professionale e finanziario che annunciano proprio queste stelle nel vostro segno, con i Gemelli, il vostro segno preferito, e con il Toro che è la vostra banca personale. Se c’è uno che conosce i mercati e come si arriva presto a un obiettivo è proprio il segno del Toro. Oggi, con questa diplomatica Luna, ci vorrebbe proprio un Toro a occuparsi di questa diplomazia di cui c’è tanto bisogno in questo momento nel mondo, proprio perché il Toro conosce la terra e il grano, che tanta preoccupazione sta destando. La donna Gemelli è ubriaca d’amore e di passione e questo vostro amore oggi splende. Se siete soli, fatevi vedere in giro, perché c’è sicuramente più di una persona che vi sta aspettando e cercando. Improvvisamente l’uomo Gemelli diventa fedele, ma solo perché sta pensando molto alla carriera. Conti fuori controllo per il Cancro, ma perché? Non avete necessario sostegno della vostra Luna per trattare affari importanti, specie nel campo delle compravendite. Tuttavia non è solo la Luna in Bilancia, ma anche l’opposizione con Giove: potrebbe esserci in mezzo un intoppo burocratico o legale, che risale anche indietro nel tempo. Sorvolate oggi questa Luna, non fate niente di importante o impegnativo, soprattutto se si tratta di soldi, perché già domani ci sarà un’altra Luna, in Scorpione, e potrete fare quello che volete. Controllate anche un po’ la salute, soprattutto la schiena. La vita familiare è prepotentemente alla ribalta e pretendete molto dall’amore.

Oroscopo Branko oggi 9 giugno 2022/ Le previsioni per i 12 segni zodiacali

Oroscopo Branko di oggi 10 giugno 2022: come andrà la giornata per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione?

Come riservano gli astri, secondo le previsioni dell’oroscopo Branko di oggi venerdì 10 giugno 2022, per i nati sotto il segno del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? Bella questa Luna per il Leone, soprattutto per intraprendere un viaggio. Preparate i bagagli in fretta e furia e andate da qualche parte, perché sarebbe un peccato perdere questo aspetto delizioso di Luna e Sole. Tra i pianeti grandi, Nettuno è quello che vi vuole più bene, poiché fa di tutto per cambiare la vostra vita e aiutarvi a trasformare qualcosa anche nel vostro lavoro: soprattutto se vi siete stancati, se non vi sentite abbastanza ben pagati o apprezzati, nel mondo in cui siete. Potete oggi concludere o rinunciare a qualcosa. Le persone vicine faranno a gara per farvi perdere la pazienza, con la Luna in Scorpione: ecco perché è meglio andare via. Periodo impegnativo per la Vergine, sotto il segno dei Gemelli che rappresentano anche le battaglie fra fratelli. Il successo è una costante del vostro oroscopo, ma precisa che il meglio nasce lontano da qui oppure con gente che arriva da fuori. La Luna oggi è nel campo del danaro, Mercurio e Venere nel settore dei grandi viaggi. Questa Venere è particolarmente positiva per le amicizie: avrai anche un po’ di struggente malinconia per qualche bel legame del passato. Ci saranno altre Lune in estate, ma questa è l’ultima di fine primavera nel segno della Bilancia: c’è un bel trigono col Sole e un altro con Saturno. Avete una considerazione delle persone che occupano un posto in alto, delle istituzioni: cosa che in questo periodo vi serve, in quanto avete tante situazioni in sospeso, di tipo finanziario, burocratico, legale. Poi ci possono essere anche spartizioni e divisioni di beni, nella vita privata: per tutte queste cose, Luna, Sole e Saturno possono in qualche modo essere utili per delle soluzioni e così sarete soddisfatti e paghi. Questa sera potrete dedicarvi solo al piacere dei sensi. Musica, lettura, passeggiate al mare: questo è Nettuno per lo Scorpione. Nettuno è un pianeta difficile per il mondo, da quando è nel segno nei Pesci e sta sconvolgendo tutta l’umanità. Tuttavia, nel vostro personale spazio celeste, questo pianeta è genio e sregolatezza: potreste avere idee strambe o straordinarie, anche non facilmente realizzabili nell’immediato, ma ricordate che il grano matura in autunno. Avere Nettuno in aspetto ottimale, com’è per voi, significa fortuna e un giorno vi accorgerete che questo è vero.

Oroscopo Branko settimanale 10-16 giugno 2022/ Amore alle stelle per Gemelli e...

Oroscopo Branko di oggi 10 giugno 2022: le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Chiudiamo le previsioni tratte dall’oroscopo Branko per oggi, venerdì 10 giugno, con gli ultimi quattro segni zodiacali. Serata mondana per il Sagittario. Particolarmente stimolato il settore della politica, con le posizioni di Saturno e Giove: se qualcuno è in questo campo, butti pure “il sasso nello stagno”, vi aiuterà a superare meglio il fastidio che potrebbe provocare questo Sole in Gemelli. Come ci si avvicina all’estate, il Capricorno comincia ad avere qualche acciacco. Durante la Luna in Bilancia è cosa saggia rimanere un po’ fermi, mettere in disparte il lavoro e assaporare il sesso a piccole dosi. Solo per questo venerdì, a causa di questa Luna che si intromette insieme a Marte e Giove, buttatela piuttosto sul romanticismo. Ancora una grande Luna per l’Acquario, oggi direttamente in trigono con Saturno. Di tutte quante le stelle, soltanto una si burla un po’ di voi: Venere in Toro, che vi innervosisce, con Mercurio, ancora lì, che lunedì andrà in Gemelli. Sorvolate in famiglia, nel matrimonio e fate parlare gli altri. Tuttavia, legatevi al dito quello che sentirete e, al momento opportuno, servite la vostra dolce vendetta. Giove, in questo momento, vi vuole particolarmente bene: è il pianeta della fortuna! Segue il vostro presente e vi sta aiutando a costruire il vostro futuro. Il futuro è già qui con i Pesci e siete il termometro di tutto, perché Nettuno è vostro, da quando nel 2011 è arrivato nel vostro segno, dopo 150 anni, L’anno prossimo avremo anche Saturno accanto a lui: questi transiti vogliono dirti di pensare alla tua famiglia e alla tua serenità.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Branko settimanale 10-16 giugno 2022/ Affari in crescita per Scorpione e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA