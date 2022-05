Oroscopo Branko oggi 11 maggio 2022/ Previsioni per tutti i segni: da Ariete a Pesci

Oroscopo Branko di oggi 11 maggio 2022: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Cosa hanno in serbo le stelle stando per la giornata di oggi, mercoledì 11 maggio 2022, secondo l’oroscopo Branko? Scopriamo insieme le previsioni per tutti i segni zodiacali diffuse dal popolare astrologo attraverso l’emittente radiofonica Radio Dimensione Suono. Partiamo con l’Ariete: novità verso mezzanotte. Non perdete tempo con persone perditempo, come vi dice Luna nella Vergine, grandiosa per la vita professionale e gli affari. Chiarori lunari in amore, per una ragione o per un’altra il coniuge assorbe molte delle vostre tensioni. Tuttavia, riuscirete ad aggiungere qualche moneta in più al vostro patrimonio. Il Toro deve controllare gli impulsi, la voglia di litigare infatti è tanta, così come le provocazioni. La Luna si oppone a Nettuno in Pesci e anche Marte in Pesci. Non siete voi ad essere arrabbiati ma gli altri che sono tesi. Per una ragione o per un’altra qualcuno impedisce di andare avanti. Voi non cedete perché questo mercoledì, giorno di Mercurio, è tutto vostro e Luna è anche in ottima posizione per l’amore. Anche i Gemelli devono controllare gli impulsi e la voglia di litigare. Siete provocati da questa Luna che si oppone a Marte e Nettuno in Pesci. Questi impulsi tolgono ossigeno alle vostre iniziative. Accontentatevi di vigilare la situazione oppure mandate avanti il vostro gemello quello più astuto. Tutte le relazioni amorose e familiari devono però superare l’esame di Luna in Vergine. Aspettate Marte in Ariete e stasera prima di mezzanotte anche Giove nell’Ariete. Il Cancro può contare sulla Luna in Vergine, previdente e d’aiuto. Ottimo segno per voi anche per i viaggi. I vostri parenti sono agitati ma non è una novità. Siete un po’ vittime della famiglia che sono il vostro tutto e la vostra gioia. Eventi importanti sono all’orizzonte. Il 22 entra nella fase segnata dal destino.

Oroscopo Branko di oggi 11 maggio 2022: come andrà la giornata per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione?

Come riservano, invece, gli astri, secondo le previsioni dell’oroscopo Branko per questo mercoledì di maggio per i nati sotto il segno del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? Partiamo proprio dal Leone: dovete saper dominare gli impulsi e controllare il linguaggio così come la capacità di dare. Chi ha il coraggio di rimproverare il Leone? Venere in fiore in Ariete è di certo provocata da Marte. La Vergine deve prepararsi mentalmente per le battaglie professionali che aumentano dal 21 maggio. Questa Luna in trigono con Urano piace e dà molto idee che rendono a voi della Vergine. I nati sotto il segno della Bilancia sono sempre belli e affascinanti. Qualche problema con questo mese di maggio: state calmi e fate un esercizio simile allo yoga. Dovete rilassarvi, tanto sarete sempre salvati dalla vostra bravura. I nati sotto il segno dello Scorpione sono auto-ironici e anche autodistruttivi, in questo momento di pazzia generale del mondo è giusto essere così. Questo per voi è un giorno vincente.

Oroscopo Branko di oggi 11 maggio 2022: le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Chiudiamo la nostra carrellata di previsioni tratte dall’oroscopo Branko per oggi, mercoledì 11 maggio, con gli ultimi quattro segni. I nati sotto il seno del Sagittario sono i primi a essere interessati dal passaggio eccezionale di Giove dai Pesci in Ariete. Voi siete figli prediletti di Giove e vi guarderà finalmente con affetto e avrete la fortuna in amore e con i soldi. Oggi qualche lieve giramento di testa. Giorno felice illuminato da una bellissima Luna per il Capricorno. Di quale segno è il vostro amore? Venere dice che qualcosa non va ma si tratta di disguidi che possono capitare in rapporti iniziati da poco. Voi potete comprendere l’altro ma fare anche di più, sostituendolo nei lavori pesanti e nei compiti stressanti. Forse Venere vi rimprovera di essere egoisti. Per l’Acquario è passata la Luna infiammata in Leone e transita in Vergine, ma sarà più bella domani mattina quando andrà in Bilancia. Allora potete rimandare dei progetti importanti o complicati. Non solo la Luna in Bilancia vi porterà fortuna. Sarete tra quelli che potranno usufruire della fortuna di Giove. Saturno interessa le ossa, cautela nella salute. Chiudiamo come sempre con I Pesci. Questa Luna ostile non può ostacolare la riuscita che tutte le stelle ora vi auspicano e prevedono. Avrete soltanto fino a domani mattina Luna opposta al vostro Nettuno e Marte che ancora resta nel segno è stressante per la salute e questo vale anche per i giovani. Non parlate troppo perché anche Mercurio, il pianeta della parola, si diverte a confondere le vostre idee.

